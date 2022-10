La prensa inglesa destacó a Luis Díaz en el empate de Liverpool: “Marcó la diferencia de inmediato”

Luis Díaz asistió en el empate de Liverpool y Brighton. Foto: REUTERS/Phil Noble

Liverpool empató con Brighton en la novena fecha de la Premier League. El equipo de Jürgen Klopp le costó y se vio por momentos sin ideas en ataque, el ingreso del colombiano Luis Díaz en la segunda parte, fue determinante para poder darle vuelta al marcador. En el último tramo del partido, el belga Leandro Trossard, quien había marcado los dos primeros tantos del juego para Brighton, anotó el tercero y selló el empate en Anfield.

En la primera parte Liverpool no tuvo ideas de juego colectivo, los espacios eran aprovechados por el rival que rápidamente se fue adelante en el marcador con un gol de Trossard al cuarto minuto de partido, no pasó mucho tiempo para que el mismo delantero belga marcara el segundo del encuentro. Firmino descontó al 33′ tras un pase preciso de Salah.

En la segunda parte el técnico alemán, Jürgen Klopp apostó por enviar al colombiano en reemplazo de Fábio Carvalho. El ingreso del exjugador de Porto tuvo un impacto inmediato en el campo de juego, Liverpool se volcó al ataque y solo nueve minutos después asistió a Firmino para que marcara el 2-2. Al 63′ un centro en el área golpeó en Adam Webster que terminó marcando en propia puerta, Los ‘Reds’ se fueron adelante en el marcador y todo parecía que iba a ser felicidad en Anfield. Al 83′ el belga, Trossard quien tuvo uno de sus mejores partidos, anotó el 3-3 definitivo.

El colombiano fue uno de los destacados por la prensa italiana. Foto: REUTERS/Phil Noble

“La chispa que le faltaba a Liverpool”

Tras la doble fecha FIFA, Luis Díaz, quien jugó los encuentros ante Guatemala y México, empezó el partido en el banco de suplentes y en el segundo tiempo ingresó al campo de juego con el objetivo de darle más profundidad en ataque al Liverpool y ser mucho más contundente de cara a la portería rival. El extremo colombiano asistió y generó varias opciones para su equipo. Por esta razón la prensa europea, pese al empate en Anfield, destacó el juego del colombiano y le dieron una puntación alta.

Liverpool Echo le dio 7 puntos al colombiano y señaló que, “Marcó la diferencia al instante con su carrera directa y un pase limpio que sirvió a Firmino para hacer el segundo y en las inmediaciones para ayudar a forzar el tercero”.

This is Anfield también lo calificó con un puntaje de 7 y señaló que el colombiano estuvo, “afilado y enérgico, la chispa que le faltaba al Liverpool, no perdió tiempo en asistir a Firmino y meter a su equipo en el partido”.

Liverpool World le dio 7 puntos y publicó que, “Marcó la diferencia tras entrar en el descanso. Puso en aprietos al Brighton y logró el empate. Ha subrayado la importancia que tiene para el equipo”.

90min también calificó a Luis Díaz con 7 puntos y destacó que, “Mientras que Carvalho se acercaba continuamente al balón, Díaz se desesperaba por llegar por detrás, despistando al Brighton”.

Goal en su versión inglesa, destacó que, “Jürgen Klopp se equivocó” al dejar a Luis Díaz en el banco de suplentes y señalan que el entrenador hubiera preferido darle “descanso por completo, pero con el Liverpool 2-1 abajo en el descanso, salió la señal del murciélago. Díaz fue convocado en sustitución del ineficaz Fabio Carvalho, e inmediatamente vimos lo que les faltaba a los Reds (...) preparó el empate (2-2), desmarcándose por la izquierda y dando el pase correcto para que Firmino marcara, y su ritmo de trabajo, su físico y su determinación hicieron que el Brighton se mantuviera a la defensiva durante gran parte de la segunda parte”.

