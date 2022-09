María José Pizarro viajó a Reino Unido para hablar sobre la política de la Paz de Petro

La senadora del Pacto Histórico destacó la política de la Paz total en el Reino Unido. Foto: @PizarroMariaJo

La política de la paz es una de las grandes banderas del gobierno del presidente, Gustavo Petro y del Pacto Histórico con el que buscan poner fin a varios años de conflicto con diferentes grupos armados y subversivos.

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, ha sido una de las voceras de la Paz total y en estos momentos se encuentra en un viaje por Reino Unido donde ha destacado algunos de los proyectos que está presentando el presidente Gustavo Petro.

El fin del conflicto con varios de los grupos subversivos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC se ha convertido en el gran objetivo del actual gobierno.

“Llegamos al Reino Unido para conversar sobre Paz Total y nuestro proyecto de cambio. La invitación: construir un modelo de desarrollo sostenible y solidario que permita el diálogo y la unión entre pueblos para construir un mundo a la altura de nuestros sueños”, afirmó la congresista Pizarro en sus redes sociales.

En medio de su intervención en el festival político, The World Transformed, la senadora aseguró que, “somos una fuerza política en crecimiento, tenemos que cuidar ese crecimiento. Gustavo Petro es desmovilizado del Movimiento 19 de abril, un luchador de más de 30 años por la democracia, Francia Márquez, una mujer negra, de la Colombia profunda de Suárez, Cauca. Representamos esa Colombia popular, nuestra apuesta es juvenil, de las mujeres, es cultural y desde la alegría, entusiasmo y el optimismo”.

Y agregó que, “proponemos cambiar con la matriz energética, con la economía extractivista, esa es la raíz de nuestro programa. Proponemos un cambio con las mujeres, el cambio es con las mujeres o no será. Tenemos mucho que decir al respecto. Fuimos el sustento de la vida en los años más duros de la guerra, nosotras como generación no aceptamos un destino distinto a la paz, nos vamos a jugar la vida, nos vamos a jugar el todo por el todo por construir, no solo un país, sino un mundo a la altura de nuestros sueños”.

De qué se trata la Paz total del gobierno Petro

Lo que fue una de las grandes banderas de campaña en las elecciones presidenciales, ahora parece que es una realidad. El jefe de Estado ha mostrado desde el primer momento que está abierto a dialogar con varios grupos armados con el propósito de poner fin a los conflictos que se vienen presentando en el país desde hace más de 60 años como es el caso del ELN.

Desde que Gustavo Petro se posesionó de manera oficial como nuevo jefe de Estado, ha realizado avances en la política de la Paz total. El senador Iván Cepeda, quien preside la comisión de paz y posconflicto en el Senado, ha sido una de las figuras políticas que más se ha involucrado en la búsqueda del fin del conflicto. El ELN ha mostrado su disposición a dialogar y recientemente el gobierno fue criticado debido a que tuvo sus primeros acercamientos con las disidencias de las FARC.

Qué postura tomó la oposición

La oposición al gobierno de Petro ha mantenido una postura inquebrantable con respecto a la denominada Paz total. Algunos de los miembros de los diferentes colectivos políticos han manifestado que este tipo de acuerdos de paz, como el que surgió en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC podrían llevar a que varios de los crímenes que se cometieron queden en la impunidad.

Las congresistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, el excandidato Enrique Gómez, entre otros, han mencionado que la Paz total que propone Gustavo Petro puede ser riesgosa para el país, ya que esta también debilita a las fuerzas armadas, deja vulnerables algunos territorios y en ciertos casos resulta siendo, “puro marketing” como lo mencionó la senadora Cabal del Centro Democrático.

