Yeferson Cossio se envenenó por comer pez globo en Japón

Yeferson Cossio por poco muere envenenado con pez globo en un restaurante de Japón. Tomada de redes sociales

Yeferson Cossio desde hace algunos días tomó la decisión de trasladar su residencia a Japón, sin embargo, en algún momento llegó a pensar que, si no era bien recibido en uno de los lugares más poblados del mundo, tomaría la decisión de ubicarse definitivamente en Corea del Sur. Pero esto no ha sido así y contrario a lo que pensó, ha sido bien recibido por los nipones quienes admiran sus tatuajes.

El paisa tomó camino a Japón para aprender más del idioma, conocer una nueva cultura y construir un nuevo futuro. El influenciador ha compartido en sus redes sociales cómo han sido estas nuevas experiencias y dejó evidencia la grave intoxicación que sufrió por cuenta de comer una mala preparación con pez globo.

De acuerdo con el video registrado en su cuenta de Instagram, el paisa reunió una buena parte de los malos ratos que pasó cuando decidió ingerir pez globo por lo que debió asistir de manera inmediata a la sala de urgencias de un hospital por las graves consecuencias que puede traer esto para la salud.

Cabe recordar que el mencionado pez es uno de los más venenosos del mundo, ya que puede quitarle la vida a un ser humano si no es preparado de la manera indicada, puesto que su carne puede contener una toxina 1.200 veces más mortal que el cianuro.

“Si ustedes ven este video es porque no me morí. Voy a comer pez globo y el veneno de un pez globo promedio puede matar a unos 30 adultos. Ojalá no me muera, y si me muero, de algo me tenía que morir”, dijo Yeferson Cossio antes de comenzar a relatar su experiencia.

La publicación reposa en su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de nueve millones de seguidores, en la que relató los detalles del envenenamiento. Según el relato, aunque todo comenzó tranquilamente, el paisa poco a poco comenzó a perder energía y aseveró que se sentía como si hubiese consumido sustancias alucinógenas.

Por esa razón, llamó al chef porque sentía una pesadez en el estómago y preguntarle por alguna recomendación para evitar que esto terminara en algo de los cual podría arrepentirse.

“No sé si estoy empeliculado o siento cosas raras aquí (señala el abdomen). Estamos llamando al chef, porque me siento como si estuviera muy drogado”, dijo Cossio. Allí, se que intentó vomitar en repetidas ocasiones y posteriormente, se dirige al hospital por lo que debieron suministrarle algunos medicamentos.

En el clip se observa que el paisa estaba acompañado por una de sus amigas, también el interior del restaurante en el que se encontraba, las diferentes recetas que fueron acercadas hasta su mesa y el tipo de proceso con el que se prepararon los alimentos. Desde el comienzo, el paisa dijo “¿Te digo a qué sabe? A peligro”.

A continuación, el clip que compartió Yeferson Cossio sobre su envenenamiento con pez globo:

El paisa contó el episodio en sus redes sociales

“Comí pez globo y me envenené, literalmente morí unos segundos, no podía respirar por mi cuenta y estaba intubado en urgencias”, fue el texto con el que el paisa acompañó la publicación, que ya cuenta con más de 1.8 millones de reproducciones y cerca de 100.000 likes.

