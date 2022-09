Gobierno se comprometió con los ganaderos a capturar a quienes promuevan invasiones de tierra

Integrantes del Gobierno, Congreso y representantes de los ganaderos se reunieron para tocar el tema de las invasiones de tierras en el país. - Foto: Prensa Roy Barreras

No deja de causar polémica el tema de la invasión de tierras en Colombia. Algunos de los más preocupados son los ganaderos, quienes le pidieron intervención al Gobierno nacional. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció al respecto y dijo que capturarán, en unísono con la Fiscalía General de la Nación, a quienes cometan esos delitos.

El compromiso del funcionario del gobierno de Gustavo Petro dijo que ya están adelantando un plan con el ente acusador para establecer a los responsables de las invasiones. Lo anunciado por Velásquez se dio en una reunión, que se celebró este miércoles 28 de septiembre, a la que asistieron varias personalidades como el comisionado de Paz, Danilo Rueda; el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie; senadores y alcaldes del departamento de Magdalena.

El MinDefensa, de paso, ordenó que se establezcan las tierras para las comunidades que sí las necesitan y no para quienes, aprovechándose de las necesidades de esas comunidades, promueven las invasiones y realizan labores ilícitas que van contra la ley.

“Las vías de hecho obstaculizan la tarea en la que está empeñado el Gobierno de una distribución programada de tierras, que va a ejecutarse por etapas de identificación de predios y que serán entregadas de la manera como el Ministerio de Agricultura lo anuncio”, expresó el ministro de Defensa.

Tareas concretas: Se solicitara a @DefensoriaCol quien asuma la tarea de PREVENCION y COMUNICACIÓN con ganaderos que sientan vulnerados sus derechos por posibles invasiones violentas. Se solicita a @FiscaliaCol judicializar a estafadores q incitan invasiones con fines de lucro. — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 28, 2022

La reunión donde Velásquez informó lo anterior duró más de una hora. Allí, además, se analizó la situación de invasión de varios sectores del país, como el Cauca, y dijo que identificaron que inescrupulosos engañan a los campesinos para que terminen invadiendo los terrenos privados. “Se han producido ocupaciones en varias regiones del país. Hemos identificado que hay promotores que están organizando invasiones de tierras con promesas falsas a campesinos. Le pediremos a la Fiscalía que actúe con toda la decisión frente a estas personas que se están aprovechando de los campesinos y están promoviendo las invasiones”.

Incluso, el funcionario aseguró que los infractores se aprovechan de la “ingenuidad” de la gente y les entregan falsas promesas de compraventa, escrituras y otros documentos que evidenciarían que son tierras legales. Sin embargo, esto no es así y es cuando se genera el problema en cuestión. “Donde haya informaciones de futuras invasiones, hemos pedido a la Policía que haga presencia preventiva para evitar las ocupaciones”, dijo.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, no descarta la intervención de la fuerza pública si persiste los bloqueos en la Troncal del Caribe. Foto: Ministerio de Defensa

Incluso, reiteró que los invasores tienen menos de dos días para abandonar los terrenos que ocuparon sin autorización. Es más, aseguró que la Policía Nacional está en todo derecho de desalojar a la gente cuando sea necesario. Eso se lo informó a Lafaurie, que es presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos.

“La institución viene actuando dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación, previo requerimiento del propietario, para que haga el desalojo. Esa es una acción que debe desarrollarse sin lío”, expresó el funcionario.

Incluso, ante la creación de frentes paramilitares, el MinDefensa aseguró que el gobierno Petro no tolerará vías de hecho y cualquier actuación que vaya contra la ley y afecte la institucionalidad. “Son las autoridades las que tienen que actuar, no compartimos la creación de grupos de reacción inmediata o solidaria que pueden tener una buena intención, pero la experiencia sobre ese asunto no es positiva”.

Otro que también se pronunció fue el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, quien dio otros detalles al respecto de las invasiones y aseguró que están comprometidos con solucionar el tema: “Este Gobierno escucha todas las voces, sin ese diálogo no es posible avanzar y se generan nuevas violencias. Hemos escuchado a personas de la región del Magdalena y la difícil situación que viven. Este Gobierno pide que no se acuda a las vías, de hecho, el diálogo es el camino”.

