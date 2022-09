¿Entusada? María Alejandra Manotas, ex de Alejandro Riaño, compartió emotivo mensaje

María Alejandra Manotas compartió emotivo mensaje en sus redes sociales y dejó pensando a sus seguidores sobre una tusa. Imagen tomada de Instagram @MariManotas

El pasado 22 de marzo, María Alejandra Manotas y Alejandro Riaño pusieron fin a su matrimonio. En ese momento la pareja emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que expresaban los motivos y pedían respeto por las decisiones que tomaban, sobre todo, por el bienestar de sus hijos.

“La vida seguro nos unió para amarnos como lo hicimos, y para traer al mundo a tres seres humanos maravillosos como lo son A.M.A. Así que aquí estoy para que nos acompañemos y cuidemos de nuestros hijos por siempre”, escribió Alejandro Riaño en su publicación.

Por su parte, Mari Manotas agregó: “Sin embargo, del amor que nos tenemos están nuestros 3 hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar. Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos”.

Y aunque han pasado unos meses, la exesposa de Alejandro Riaño fue vista hace un tiempo acompañada de un hombre durante un concierto de salsa que se llevó a cabo en el Estadio El Campín, de Bogotá. Algunos de los asistentes la reconocieron e incluso, elogiaron que de ser cierto, se estuviera dando una nueva oportunidad en el amor.

Sin embargo, la empresaria reapareció en sus redes sociales hace unas horas con una publicación que dejó mucho que pensar para sus seguidores, pues algunos afirmaron que probablemente el idilio de amor que vivió durante aquella noche en el evento de salsa, habría llegado a su fin, ya que afirma que aceptar los designios de la vida así como hacerse a un lado en la vida de una persona, cuesta mucho.

“Dejar los recuerdos de lo que alguna vez fue, pensar que hubo un fracaso, tal vez un tiempo perdido … Jamás te quedes ahí, jamás actúes de forma incorrecta, jamás hagas lo que tanto te dolió, jamás dejes de decir perdón y gracias”, son las primeras declaraciones en la publicación de Manotas a través de sus InstaStories.

Posteriormente, la arquitecta aseguró que el tiempo es el único que se encarga de curar todo lo que quedó en el pasado y que siempre este tipo de situaciones por las que posiblemente esté atravesando una persona, tienen un por qué.

Además, mencionó que: “Aun si la lección fue aprendida con dolor y momentos oscuros, lo que queda es lo que te hace ser quien eres hoy. Que vales mucho, que has alcanzado cosas de que no haber sido por eso hoy no tendrías … Así que SIEMPRE aprende a agradecer lo bueno y lo bonito, pero sobre todo lo feo y lo malo, porque ahí es de donde más se crece”.

La publicación de Mari Manotas fue replicada por el portal de chismes Rastreando Famosos en el que rápidamente los internautas expresaron su opinión respecto a estas afirmaciones de la empresaria. Esta publicación ya alcanza los 700 likes y más de una decena de comentarios de los cuales destacan: “Ese mensaje me ayudó a reflexionar tanto, gracias”; “uno va a pasarse la vida así, de aprendizaje en aprendizaje cuando termina una relación”; “si no se aprende después de tres hijos, ya no fue”; “sería una indirecta para Alejandro Riaño”, entre otros.

A continuación, la publicación de María Alejandra Manotas de la que algunos aseguran sería también para Alejandro Riaño:

Maria Alejandra Manotas compartió emotivo mensaje en sus redes sociales y encendió las especulaciones sobre su estado emocional. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

