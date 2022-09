Tressor Moreno respaldó la presencia del jugador del Olympiacos: “James tiene que tener la posibilidad de jugar”

El exjugador colombiano se refirió a la actualidad de la selección Colombia. (Colprensa - El Colombiano)

Uno de los grandes jugadores que se ha enfundado la ‘10′ de la selección Colombia es Tressor Moreno, que como muchos futbolistas cafeteros tuvo que emigrar a otro país para mostrar su talento y cumplir su sueño de ser profesional para luego regresar al país.

Antes de llegar al profesionalismo, Malher Tressor Moreno practicó microfútbol para luego empacar maletas y partir rumbo a Perú en 1999. En el país incaico fue fichado por el Alianza Lima, con el que debutó ese mismo año marcando 16 goles en 40 partidos, lo que llamó la atención de varios equipos grandes de Colombia.

En el 2000 firmó con Atlético Nacional, con el que convirtió 11 goles en 34 partidos que fueron suficientes para ser trasferido al Metz F. C de Francia en 2001. Sin embargo, en su experiencia en el balompié galo no tuvo mayor protagonismo, solo pudo anotar 3 tantos.

Regreso a Colombia para vestir los colores del América de Cali, con el que conquistó el título del torneo apertura del 2002 y tuvo un registro de 5 goles en 14 partidos. Ese mismo año dejó las filas del cuadro Escarlata para jugar en Independiente Medellín, con el que fue campeón del clausura y en 2003 fue semifinalista con Poderoso de la Montaña de la Copa Libertadores.

En diálogo con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el exjugador del Deportivo Cali habló de lo que será el juego que la selección Colombia sostendrá ante México en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California).

“Va a ser un partido donde México lastimosamente no puede tener a todas sus figuras, que de una u otra manera vienen actuando como titulares. Es un partido que México tiene que tratar de cerrarlo bien, va a ser un partido de un alto nivel físico y por ende que Colombia pueda tratar de imponer condiciones y tratar de pasar de defensa a ataque en la menor cantidad de toques posible”.

“La renovación es progresiva, pero si él quiere hacer un equipo rápido tiene que tratar de poder tener al menos un equipo que le pueda dar eso entre históricos y los jugadores jóvenes. Si tú quieres futbolistas que traten de jugar al ritmo de Luis Díaz, no los vas a conseguir en la selección porque la selección no juega así y la mayoría de jugadores todavía no tienen esa idea, entonces es más difícil todavía que puedan engranar sobre la misma situación”.

Sobre James Rodríguez agregó: “Necesita obligatoriamente un jugador que esté encarando y que esté siempre en el uno contra uno. James tiene que tener la posibilidad de jugar detrás del delantero porque él por los costados no puede jugar”.

Con la selección Colombia debutó en la Copa América 2004 que se realizó en Perú bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda. En dicho certamen, Tressor Moreno marcó dos tantos ante Venezuela en fase de grupos y Costa Rica en los cuartos de final.

