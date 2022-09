La propuesta de Mike Bahía para alejar la violencia del fútbol

Foto: Instagram/@mikebahia

Mike Bahía es uno de los cantantes colombianos más conocidos en la esfera pública, no solo por las canciones que ha convertido en éxitos, sino por las opiniones que suele compartir en redes sociales y, en esta ocasión, se convirtió en tema de conversación al hablar sobre la violencia en el fútbol colombiano.

Los hechos a los cuales se refirió el intérprete de ‘Buscándote’ fueron los que enmarcaron la salida de Mayer Candelo como director técnico del Deportivo Cali, pues una gran cantidad de hinchas ingresaron al estadio Doce de Octubre (Tuluá) para agredir al entrenador y a varios jugadores ‘azucareros’ por los malos resultados obtenidos en la campaña.

Misma situación ocurrió días después, cuando 30 aficionados del Valledupar FC, equipo que disputa el torneo de ascenso, invadieron la cancha e interrumpieron el juego que su equipo empataba a tres goles contra Leones.

Estas violentas situaciones causaron varias reacciones, entre estas la de Mike Bahía, quien aprovechó la ocasión para comentar una propuesta que, según él, podría alejar el vandalismo de los escenarios deportivos.

De acuerdo con el artista vallecaucano, el ingreso a los estadios debería ser “meritorio y por comportamiento”; es decir, quien se vea envuelto en este tipo de hechos deberá perder la oportunidad de volver a espectar el fútbol en vivo.

Sin embargo, es clave mencionar que este tipo de medidas ya se han tomado en algunos casos. Por ejemplo, los hinchas del Cali que invadieron la cancha en Tuluá no podrán entrar allí por lo que resta del año.

De igual manera, Mike Bahía mencionó que los líderes negativos de las ‘barras bravas’ deben ser señalados como los principales responsables e incluso indicó que la mejor solución sería tener unos nuevos.

“Necesitamos ¡Nuevos líderes en los estadios! Los niños deberían reinar en los estadios y no temer a ellos”, expresó el cantante.

Por último, escribió la frase “vamos a hacerlos Calí”, como haciendo un llamado de atención para que el club tenga en cuenta su propuesta.

Y aunque la dirigencia del ‘verdiblanco’ no le contestó a Mike Bahía, varios aficionados al balompié sí salieron al paso de esta proposición.

“Mientras los hinchas pongan su fanatismo por delante de su propia vida no habrá nada que hacer”, “con esos líderes no tenemos mucho qué esperar y en eso tiene razón”, “tenemos que ser más duros con los violentos, pero la ley es muy permisiva” y “ojalá le hicieran caso, pero los equipos saben que gran parte de su taquilla depende de muchos desadaptados”; son algunos de los comentarios que desató el posteo del esposo de Greeicy Rendón.

¿Por qué Mike Bahía y Greeicy Rendón no muestran el rostro de su hijo?

Recientemente, el caleño concedió una entrevista a LOS40 Urban en la que respondió el interrogante que más de uno se ha hecho, argumentando que todo se debe a un tema de seguridad del menor, pues no quieren que personas inescrupulosas se aprovechen de su imagen para hacerle daño tanto a él como a Rendón.

“Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Obviamente en la medida que podamos, lo haremos”, fueron los primeros argumentos del artista.

Al mismo tiempo, aseguró que no solamente es una decisión como padres sino también del menor, y agregó: “Eso es lo que me hace sentir, yo digo si yo tomé la decisión de entregar mi privacidad de volverla pública, en algún momento la gente lo va a conocer, seguramente. Pero a mí me encantaría que él tome la decisión”.