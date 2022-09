Evidencian las cinco localidades más peligrosas de Bogotá

La concejala presentó cifras donde se evidencia las problemáticas de seguridad en estas cinco localidades de Bogotá. Foto cortesía

Ante el incremento de los casos de hurto, sicariato y homicidio que se han presentado en Bogotá, la concejala del partido Centro Democrático Diana Diago decidió compartir el rastreo realizado de las localidades más inseguras de la ciudad en 2022.

Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa las localidades con más delitos de alto impacto. La concejala hizo una investigación para resaltar la relación de seguridad entre las zonas, teniendo presente las cifras de orden publico en la capital.

De este estudio, Diana Diago evidenció que más de 141 mil delitos de alto impacto son los que han ocurrido en lo que val del año. Según la concejala, el top de inseguridad lo encabeza la localidad de Kennedy, en donde se presenta con mayor frecuencia el delito de hurto a personas: más de 7 mil ciudadanos.

En segundo lugar, se ubica la localidad de Suba, en donde la tasa de hurto a personas es de 60,52 por 10 mil habitantes, a diferencia de 2020 que fue de 52,54 por 10 mil habitantes. El listado lo complementa la localidad de Engativá, donde los mayores delitos son el hurto a personas, en el que han denunciado 7584 casos y el robo a celulares, con una cifra aproximada a 3705 casos.

Se han denunciado 7584 casos de hurtos a peatones en la localidad de Engativá. Foto archivo Infobae

“La inseguridad en Bogotá aumenta y es con datos que se demuestra. La señora alcaldesa miente, cuando dice que la ciudad es la más segura. ¿Acaso gobierna en otra Bogotá? Debe fortalecerse la relación entre las localidades periféricas y las estrategias de seguridad que se promuevan desde la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad. Las madres, los niños, los ciudadanos están aclamando protección y no hay que hacerse el ciego, sordo y mudo ante esta situación”, añadió Diago.

Ciudad Bolívar ocupa el cuarto lugar, según los datos presentados por la vocera del Centro Democrático. En esta zona de Bogotá se han denunciado a la fecha 3431 casos de violencia familiar, sin embargo, desde 2020 es uno de los delitos que más se ha reportado y las principales víctimas son las mujeres: 329.981.

Finalmente, en este escalafón se encuentra la localidad de Bosa, en donde se han presentado casi 4 mil personas robadas. Para Diago, en esta zona la intolerancia y la convivencia ciudadana han mantenido una relación distante, ya que existen 1320 casos por lesiones personales.

Así pues, frente a estos hallazgos la concejal realizó un llamado de atención a la administración de la alcaldesa Claudia López. Además, envío las denuncias respectivas a las alcaldías locales señaladas para que estas realicen estrategias que promuevan y garanticen la seguridad de sus habitantes y la ciudadanía en general.

De esta manera la concejal, evidenció la escala de impacto en las localidades de Bogotá. Foto vía concejodebogota.gov.co

Por otro lado, Diago evidenció en los últimos días que la alcaldía local Rafael Uribe Uribe está presentando irregularidades en contrataciones, al encontrarse que allí se pacta con presuntos hermanos y cónyuges, incumpliendo las normas legales establecidas.

La concejala denunció la vinculación de tres hermanos dentro de esta alcaldía, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Asimismo, se demostró que varios familiares y parejas de esposos cumplen con oficios administrativos.

“No hay filtros en las contrataciones que está haciendo la Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. He denunciado presuntamente hechos de corrupción y a la alcaldesa Claudia López parece no importarle, ya que no ha hecho mención alguna. ¿Dónde quedó su lucha anticorrupción? Su programa “Talento no palanca” se lo están pasando por la galleta”, añadió Diago.

Durante el transcurso de febrero de 2022 se celebró un contrato de prestación de servicios a una mujer cuyo esposo hace parte del despacho del alcalde Edward Quintana. Diana Diago denunció que esta contratación se presentó en plena vigencia de la ley de garantías.

Esta fue la denuncia ofrecida por la concejal del Centro Democrático, por las irregularidades de contrataciones realizadas por la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe

“El alcalde tenía plazo de contratar hasta el 29 de enero, fecha en la cual iniciaba la ley de garantías, pero al parecer al alcalde local no le importó. La contrató y aun así, esta señora negó presuntamente el vínculo legal con su esposo, tal como se evidencia en la hoja de vida y declaración de bienes y renta del SIDEAP”, resaltó la concejala.

Finalmente, Diago añadió que esta no es la única pareja que presuntamente contrató, se vincula a estos casos a la familia Ángulo, quienes trabajan juntos desde 2022 bajo modalidad de contrato de prestación de servicios, además de la contratación de las hermanas Peña que laboran en la localidad de Rafael Uribe Uribe desde 2020.

