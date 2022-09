El famoso DJ europeo Nicky Romero se refirió al accidente que sufrió en su primera visita a Colombia: “Está impreso en mi cuerpo”

Foto: cortesía Ultra Music Festival

Falta menos de una semana para que se lleve a cabo el Road to Ultra en Colombia, uno de los festivales de música electrónica con mayor acogida entre los amantes del género. Allí estarán presentes artistas de la talla de DJ Snake, Afrojack, KSHMR y Nicky Romero, quien conversó con Infobae sobre su regreso al país.

Esta no es la primera vez que el productor neerlandés llega a tierras cafeteras, pues incluso ha viajado junto a sus familiares y conserva en la piel una marca de su primera visita.

“Tengo algunos recuerdos de Colombia. Por ejemplo, me acuerdo de una de las primeras veces que estuve allí, fue en Cartagena y llevé a mi familia conmigo. Yo era muy chico y me hice una quemadura de sol muy fuerte, y ese fue el recuerdo que se quedó conmigo porque, literalmente, todavía está impreso en mi cuerpo (...) Y sí, estoy súper emocionado de estar de regreso cuatro años o cinco años después. También me acuerdo que un día publiqué una foto en redes sociales, fue hace como ocho años, y decía: “Estoy disfrutando de Colombia”; esa imagen tiene casi medio millón de likes en mi Instagram. Esos son mis recuerdos”, expresó.

En cuanto a las expectativas que tiene del público que disfrutará del festival, Nicky Romero mencionó que así como sucedió en otros momentos, cuando tocó para el público en Colombia, espera una “gran energía” y una asistencia masiva a su show.

“Lo que más me gusta es que la gente allí es tan cariñosa. Mi primera vez en el país estaban tan preocupados por mí, por eso me di cuenta de que los colombianos están siempre listos para compartir, realmente están cuidando a quienes los rodean y es algo hermoso que se quedó conmigo para el resto de mi vida, es lo primero que se me cruza cuando pienso en Colombia. Realmente disfruto cada presentación porque ellos siempre tienen esa gran energía”, agregó.

Y aunque esta no es la primera vez del DJ Nicky Romero en Colombia, ni tampoco su debut como invitado a un Road to Ultra, si dejó en claro por qué los amantes de la electrónica no deberían perderse la oportunidad de asistir en su propio país a uno de los festivales más aclamados del mundo.

“La mayoría de nosotros regresará a la escena después de al menos tres o cuatro años y eso significa que la música ha evolucionado. Todos traeremos nuestra música más reciente, pero también traeremos recuerdos del pasado y será una gran mezcla. Será una especie de mirada al futuro y un memorial del pasado al mismo tiempo, es como un retroceso en la historia y un avanzar hacia el futuro. Es una mezcla de eso y es lo que me gustaría escuchar a otras personas decir también (...) No creo que haya ningún otro festival en el mundo que tenga esa sensación de rave, por eso es increíble. Realmente se siente como si estuvieras frente a personas que conocen cada pieza de tu set y sí, lo viven y es por eso que disfruto tocar” expresó a Infobae Colombia el responsable de éxitos como ‘Toulouse’ y ‘I could be the one’.

Son varias las sorpresas que tiene preparadas el Road to Ultra para su realización el próximo 7 de octubre, entre estas que, por primera vez en la historia de los conciertos en Colombia, los asistentes podrán llegar en helicóptero al lugar de la presentación, donde serán recibidos con champán.

Así entonces, quienes lo deseen tendrán la posibilidad de viajar desde el aeropuerto Olaya Herrera (Medellín) hasta Llano Grande. El vuelo hacia el lugar del escenario tarda 18 minutos y, de ese modo, podrán ahorrarse las filas de entrada al evento, así como disfrutar desde el aire de la belleza de los paisajes de Medellín y LLano Grande.