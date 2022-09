Compradores de boletas para el concierto de Harry Styles en Colombia radicaron petición para que garanticen sus derechos

LOS ANGELES, CALIFORNIA: In this image released on March 14, Harry Styles performs onstage during the 63rd Annual GRAMMY Awards at Los Angeles Convention Center in Los Angeles, California and broadcast on March 14, 2021. Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Boletas agotadas, en muchos casos el ‘outfit’ listo, y mucha emoción por el debut como solista de Harry Styles en Colombia. Aparentemente, todo está listo para el concierto del británico en Colombia, pero la verdad es que falta algo esencial: el lugar donde se va a realizar.

Harry Styles se presenta en Bogotá el próximo 27 de noviembre, y faltando sis meses efectos, no hay claridad sobre la logística del evento, sobre todo porque no se ha definido donde se desarrollará. Los asistentes han venido exigiendo respuestas a Ocesa Colombia, productora a cargo del concierto, con mensajes y numerales en redes sociales, pero no han sido escuchados, por lo que este 27 de septiembre radicaron un pliego de peticiones para exigir sus derechos como clientes.

En un documento de tres hojas, los harries, como se conoce a los fanáticos del artista, piden formalmente que se les garanticen tres condiciones: un lugar seguro con buena acústica, buena organización en la fila y al entrar al concierto, y condiciones óptimas de salud e higiene. Todo esto, según los asistentes, es para evitar inconvenientes que se puedan tornar serios.

“Queremos evitar que en el concierto de Harry Styles se propicie una tragedia mayor que la acaecida en el evento del pasado 18 de septiembre (concierto de Dua Lipa). Por ello, y en atención a lo anteriormente expuesto, presentamos a ustedes en calidad de representantes del fandom de Harry Styles en Colombia y de los asistentes que vendrán del extranjero, las siguientes peticiones”, se lee en el documento.

Hola a todxs! ✨✨✨



Les compartimos el pliego de peticiones dirigidas a @OcesaColombia para el concierto de Harry Styles.#OcesaNoDaLaCara #HarryAlCampin pic.twitter.com/kOS8TL45cw — Pao (@rainbowpaws_) September 26, 2022

Hay mucha controversia porque este concierto fue anunciado desde 2019, y desde ese entonces se vendió toda la boletería. El evento se haría el 20 de octubre de 2020 en el Movistar Arena de Bogotá, pero por la pandemia del covid-19 tuvo que ser aplazado.

En febrero de este año Harry reactivó su tour y ahí Ocesa decidió cambiar la locación: pasarlo del Movistar Arena al parqueadero del Salitre Mágico.

Con respecto a qué opinó el equipo de Harry en su momento no se sabía nada, pero recientemente la W Radio mencionaron que al parecer ellos no tenían muy claro que el escenario era un parqueadero y esto habría generado inconvenientes. Por eso, y con mayor razón, Ocesa deberá buscar rápido un nuevo escenario que sea óptimo y satisfaga las necesidades tanto de las harries como de los managers del cantante británico.

Cabe anotar que a los fanáticos del artista nunca les gustó la idea y desde el principio exigieron que se volviera a cambiar el evento.

“Desde que se dio a conocer la noticia del traslado del concierto de Harry del Movistar Arena al parqueadero del Salitre Mágico, los asistentes y otras personas han expresado su inconformidad, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta de parte de los organizadores que brinde una solución de fondo a todos estos problemas”, se lee en el pliego de peticiones.

Pero esto no trascendió sino hasta mediados de septiembre. Después del concierto Dua Lipa, al que se hace referencia en el documento, también se realizó en el parqueadero del parque de diversiones y allí se evidenciaron problemas serios que dan cuenta de que no es un espacio adecuado para la realización de conciertos. Para empezar, no hay espacios para que los asistentes puedan hacer la fila, no todos alcanzan a ver a los artistas, y como si fuera poco: la calidad del sonido es deficiente.

Los harries piden que el concierto se realice en el estadio El Campín, sin embargo, no se puede. Ese mismo día se realizará la final de futbol colombiano y si alguno de los dos equipos de la capital llega a esta etapa para disputar el título, se necesitará que el espacio esté disponible.

La Dimayor en cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo expuso que no hay fechas disponibles para aplazar o adelantar la final. Recordaron que un cambio de programación en Bogotá también afecta a otras ciudades por los eventos ya programados.

Como todo es incierto, la decisión que se tomó entre las partes involucradas es que, por ahora, van a esperar hasta el 30 de octubre, fecha en la que termina la fase ‘todos contra todos’ de la Liga Betplay. En ella se conocerán los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales y su programación, que será la que finalmente decida si se puede prestar el estadio (o no) para el concierto.

Esto dejaría un margen de 28 días para cambiar el escenario, por lo que Ocesa está buscando otro plan desde ya. Según la W, la productora tendría “otras opciones bajo la manga”, pero estas no han sido comunicadas.

