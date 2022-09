Juan Daniel Oviedo empezó a mover su aspiración a la Alcaldía de Bogotá y afirmó: “Esto va por firmas, es independiente”

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y precandidato a la Alcaldía de Bogotá. FOTO: Inaldo Pérez

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo confirmó en las últimas horas que recogerá firmas para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, de cara al periodo 2024-2027.

Sobre el proceso para obtener uno de los cargos públicos más importantes del país, dijo que será independiente, de firmas, y recogidas por un equipo de voluntarios, que el proceso no se va a tercerizar porque quisiera aprovecharlo para ser muy transversal en el reconocimiento de los problemas.

Oviedo afirmó a Valora Analitik que esas líneas son las que quisiera entrar a discutir con la ciudadanía en octubre, cuando ya se formalicen todos los trámites legales para consolidar y reportar ante la Registraduría Nacional el movimiento cívico para iniciar el proceso de recolección de firmas.

“Esperaría que entre octubre y febrero pudiéramos nutrir esos capítulos, con la identificación localizada de los problemas diferenciales. Eso para tener una propuesta enriquecida hacia febrero o marzo y ponerla a discusión pública cuando ya tengamos otros candidatos”, precisó Oviedo en entrevista a dicho medio.

Aseguró que quisiera también pensar en que el ciudadano vote no solamente por una persona, sino por un equipo. Es decir, buscar identificar esas personas que podrían llevar las voces en materia de educación, en materia de salud, de planeación, de movilidad para que las personas vean que no se trata solamente de una persona sino de un equipo.

Sobre los nombres de su posible equipo de trabajo, Oviedo dijo que aún no lo tiene definido porque eso es un tema que surgió en el momento de su salida del Dane y hasta el 7 de agosto él al 1.000 % fue de dicha institución.

“Yo no quise distraerme pensando en este tema. Entonces en ese tiempo de reposo y de reflexión he tenido la oportunidad de aterrizar los principales lineamientos de lo que quiero que suceda en la campaña y el cronograma”, agregó.

Anotó que hacía mayo o junio ya pudiera tener definido quiénes serían esas personas, pero muchas de ellas pueden tener hoy una vinculación profesional donde es muy difícil pensar en un nombre en particular cuando en realidad falta un año.

“Yo me estoy metiendo en el barco de no emplearme para dedicarme de lleno a la campaña de acá hasta octubre, pero otras personas no pueden tomar esa decisión”, aseguró en la entrevista.

En relación a tener alianzas, precisó que recibió varias llamadas, intereses de conversación de diferentes líderes políticos, pero la posición que tiene siempre es de que “esto va por firmas, es independiente”.

“Lo que vamos a conversar con las diferentes líneas políticas es cómo definimos los criterios para que haya convergencia en las propuestas, y con eso se pueden lograr adiciones en donde, sin descalificar, la esencia de este proyecto sea el trabajo, propuestas y ganas de hacer una gestión puesta al servicio de los ciudadanos, honesta, pero también inteligente”, insistió.

Advirtió que si las cosas se dan inaugurará el mecanismo de segunda vuelta en las elecciones de alcalde y, por consiguiente, esa segunda vuelta requiere que desde muy temprano queden claros cuáles son las reglas de convergencia.

Plan de gobierno

En cuanto al plan de gobierno que tiene planeado, puntualizó que tiene avances significativos por gobiernos previos y estrategias muy importantes lideradas por la alcaldesa Claudia López. Pero también con la situación coyuntural hay dos problemas que están siendo altamente visibles por la opinión, que son la movilidad y la seguridad ciudadana, que requieren pensar respuestas alternativas.

“En términos de movilidad, la gran pregunta que estamos tratando de responder en los estudios que desarrollamos es cómo podemos pensar en una ciudad que se mueva menos, es decir, que crezca, que trabaje, pero que sus ciudadanos tengan una menor demanda de movilidad”, explicó.

En relación a seguridad ciudadana, apuntó que los esquemas de ir con más fuerza pública para establecer una mejora una probabilidad de mejora de las condiciones de seguridad de la ciudad agotan la efectividad, y por consiguiente es clave que se haga una reconversión de esas grandes tendencias de cultura ciudadana.

Sobre empleabilidad, indicó que se debe pensar de forma muy clara cómo Bogotá, que es la ciudad más cerca de la formalidad de todas las ciudades del país, solamente 33 % (uno de cada tres ocupados es informal), se encuentra en condiciones de informalidad y cómo se puede avanzar en una formalización incluyente.

Y sobre pobreza y equidad, dijo que la ciudad tiene unos programas muy importantes, pero hay que hacerlos más visibles e interconectados para que esas estrategias sean fuente de empleabilidad.

