Timochenko: “Si se empiezan a excluir grupos armados de la ‘paz total’ se puede “enredar” su búsqueda”

El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, habla durante entrevista con Efe el 21 de octubre de 2021 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

En los últimos días se sigue moviendo el tema de la ‘Paz Total’ y del sometimiento de estructuras delincuenciales por cuenta de reuniones de funcionarios del Gobierno Nacional, por ejemplo, con las disidencias de las FARC y alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.

Sobre este tema, en Cambio, se entrevistó a Rodrigo Londoño, Timochenko, sobre su parecer respecto a los primeros acercamientos con las disidencias de las FARC, a lo que el puntualizó que los que conforman este grupo delictivo son jóvenes que no quedaron conformes con la firma de los Acuerdos de Paz firmados con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Bueno, pues por lo que se ve en las imágenes, lo que uno conoce, muchachos que no quisieron, no creyeron en el proceso y se mantuvieron armados”, dijo Londoño en Cambio.

Uno de los aspectos que ha mantenido el debate álgido, es que que también dentro de la ‘Paz Total’ entrarían las estructuras delincuenciales que no tienen connotaciones políticas, y que su existencia obedece a fines económico, sustentado en el narcotráfico y en el sicariato.

Timochenko señaló que no se puede entrar a escoger o seleccionar, o en su defecto, a excluir a diferentes estructurales delincuenciales en el marco de los diálogos de la ‘Paz Total’, porque se puede “enredar” su búsqueda; aunque resalta que si debería existir un tratamiento diferencial para cada una, que sería una estrategia que el gobierno podría venir implementado.

“Yo creo que si comenzamos desde el momento de plantear el planteamiento de la paz total. A decir que unos sí y otros no, pues se nos van a enredar la búsqueda de esa paz total. Aquí yo creo que hay que dar una posibilidad a todos. Cada uno tendrá su tratamiento. Me imagino que habrá una estrategia del presidente y de su equipo negociador y que irá fijándole posiciones a cada grupo. En qué sentido serán los acuerdos”, señaló Timochenko en entrevista a ese medio.

Para Londoño es fundamental desactivar todo movimiento violento en el país sin importar procedencia, por eso celebra que actores del mismo conflicto, como Iván Márquez, quien estaría buscando su reincorporación a la vida legal.

“(..) lo importante es desactivar un elemento que genera violencia. Eso es lo fundamental. Y lo otro, eso que usted plantea irá a gravitar en las conversaciones que tendrá ese grupo junto con el gobierno y será allí donde definirán a partir de las consideraciones que hagan con el objetivo de terminar la confrontación. Yo ya no me atrevería a decir el camino es este o el otro. Yo creo que eso tiene que salir ahí, de esas conversaciones”, señaló a Cambio.

El senador del partido Comunes señala la importancia de que todo lo que se pacte este sustentado en la Constitución actual, pero no descarta una discusión de alguna modificación de la carta magna en caso de necesitarse en el caso de la “paz total”.

“Yo creo que hay que dar la discusión en el marco de la Constitución, de las normas internacionales también. Me imagino que el presidente tendrá diseñada ya una estrategia y si es necesario hacer cambios en su momento no me niego a que los sopesemos. No digo que hay que hacerlo, sí, sino que los sopesemos. Y bueno, allí primará el deseo de que haya paz total en Colombia”, le dijo a Daniel Coronell en la entrevista con Cambio.

Londoño señaló que este proceso y los Acuerdos de Paz se ven favorecidos por el nuevo gobierno gracias a que consideran este como un Ejecutivo de transición que busca la paz del país ya que la tienen como un objetivo primordial.

“Ahora comienza la transición. Aquí no es un gobierno que va a cambiarla y no es una revolución como la soñamos cuando nos fuimos al monte. No, aquí vamos a comenzar un tránsito para generar condiciones de terminar la guerra y comenzar a construir la Colombia diversa en paz, aprovechar toda la riqueza que tiene nuestra patria en función del bienestar del conjunto de la sociedad colombiana. Entonces, en ese sentido es que lo planteamos”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: