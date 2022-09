Mary Méndez contó la razón por la que ahora presenta con abanico en mano

Mary Méndez reveló las razones por las que aparece ahora presentando con abanico en mano. Tomada de Instagram @marymedez55

Sin lugar a dudas, Mary Méndez es una de las presentadoras de farándula más queridas por los televidentes, no en vano cuando se ausenta, inmediatamente sus redes sociales estallan con comentarios si abandonó el programa, dadas las risas y divertidos momentos que comparte con sus colegas Juan Carlos Giraldo, Carlos Vargas, Frank Solano y Carlos Giraldo.

Pero en sus apariciones en el programa La Red de Caracol Televisión, la presentadora ha llamado la atención de sus seguidores al aparecer con un curioso accesorio en sus manos, el cual utiliza en repetidas ocasiones cuando la conversación se torna álgida con sus compañeros de set.

Por tal razón, sus seguidores en redes sociales han comenzado a cuestionarle por qué siempre aparece con un abanico en mano. Incluso, algunos se han atrevido a especular sobre la edad de la presentadora y empresaria, por lo que debió aclarar que no está atravesando todavía por la premenopausia.

La pregunta fue resuelta por Méndez, mientras coordinaba qué color emplearía para las grabaciones de ese día y detrás de cámaras generó algunas risas entre el equipo de producción, quienes estaban atentos a la respuesta que entregaría sobre el motivo de usar un abanico durante sus apariciones.

“Me preguntan, ¿por qué utilizo abanicos? … Yo no sé, a mí este año me empezaron a dar unos calores. No es la menopausia, gracias. No estoy ni siquiera pre menopáusica, aunque eso a ustedes no les debe incumbir”, aclaró Mary Méndez a sus seguidores de Instagram.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento La Chismosa News fue el encargado de replicar la respuesta que entregó Mary Méndez a través de sus InstaStories. Algunos de los más destacados son: “no es la menopausia, eso lo tenemos claro. Debe ser la premenopausia, que da antes de…”; “algunas mujeres sufren cambios hormonales que no son precisamente con la llegada de la menopausia”; “serán las luces del set que en ocasiones dan demasiado calor”, entre otros.

A continuación, la respuesta de dio Mary Méndez sobre el uso de abanicos en el set de grabación de La Red:

La presentadora de La Red ha sorprendido a sus seguidores al aparecer en repetidas ocasiones con abanico para refrescarse

También se unió a las opiniones en contra de la ministra de Minas y Energía

Toda una polémica se ha generado en redes sociales, por cuenta de los más recientes pronunciamientos de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Teniendo en cuenta que algunos argumentan el desconocimiento de las normas por parte de la jefe de esta cartera, en las diferentes apariciones en público, medios de comunicación y debates de control político a los que ha sido llamada.

En esta oportunidad, la ministra fue mencionada por la presentadora de La Red, quien hizo referencia a los diferentes errores que ha cometido Vélez dirigiendo la cartera de minas. El jocoso momento fue captado por Mary Méndez detrás de cámaras, cuando lanza una pregunta a sus compañeros que fue formulada por uno de sus seguidores:

“¿Por qué si se llaman analgésicos, se toman por la boca?”. Inmediatamente, sin tener respuesta alguna sobre el interrogante, su compañero Frank Solano le dice que le pregunte a la ministra de Minas. Allí, concluye la Samaria: “Le voy a preguntar a la ministra, tienes toda la razón”.

Aquí, el divertido momento entre Mary Méndez y sus compañeros, que involucró a Irene Vélez, ministra de Minas y Energía:

El hecho ocurrió detrás de cámaras, cuando la presentadora lanzó una pregunta que le formularon sus seguidores y uno de sus colegas le respondió que le preguntara a la jefe de esta cartera

