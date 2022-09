La millonada que pagó Mary Méndez por borrarse un tatuaje que le recordaba a su ex

Foto: Instagram @marymendez55

Han pasado más de cinco años desde que Mary Méndez y el DJ Santiago Iregui decidieron poner punto final a su matrimonio de 7 años, según él, porque iban por caminos diferentes y era momento de mirar para otro lado, aun cuando mucho se rumoreó que fue por una supuesta infidelidad.

De esta relación quedan tan solo recuerdos, aunque la presentadora se ha encargado de borrar lo que más ha podido. Así lo dejó saber en el más reciente episodio de ‘La red’, cuando confirmó lo que su colega Carlos Giraldo reveló a finales de 2019 y es que ella se hizo un tatuaje en honor a este hombre.

La declaración de la samaria se dio en el momento en que ella y los demás presentadores del magacín hablaban sobre Mateo Carvajal y Melina Ramírez, quienes también marcaron sus cuerpos cuando estaban juntos y disfrutaban de su amorío.

Fue entonces cuando Mary Méndez decidió salir al paso de algunas críticas que hicieron sus compañeros a este tipo de decisiones y, de paso, reveló que dicho tatuaje ya no hace parte de su cuerpo.

“¿Y eso que tiene que ver? ¡Eso se borra! Para la muestra un botón y te puedo mostrar el mío ¡Yo también me tatué! Y te digo una cosa: me lo borré; y te digo también que me lo volvería a hacer con mi próximo marido, sin ningún problema”, expresó la también empresaria.

Foto: Instagram @marymendez55

Y aunque la mujer de 46 años no contó más detalles al respecto, Frank Solano, otro de los presentadores de ‘La red’, dejó en el aire una cifra que podría ser lo que pagó su amiga y colega por dicho procedimiento, aunque no la mencionó de manera directa: “Se nota que hay gente a la que 18 millones les parece una cantidad ridícula”.

Posteriormente, Carlos Vargas le preguntó qué fue exactamente lo que removió de su cuerpo y ella, un poco evasiva con el tema, agregó: “Un tatuaje equis”. Sin embargo, en su momento Carlos Giraldo aseguró que se trataba del nombre de Santiago Iregui y bastantes sesiones tardó Mary Méndez para poder borrarlo de su piel.

“El programa no se trata de mí, se trata de que la gente entienda que es bueno volverse a enamorar. Y que porque la gente que decida mostrar su amor en redes sociales, en un año mostrar otro y a los dos meses otro, no quiere decir que están jugando con usted, sino que están de acuerdo con eso”, aseveró para parar las preguntas que le estaban haciendo sus compañeros de set.

Foto: Instagram @marymendez55

La molestia de Mary Méndez con un actor

De acuerdo con lo expuesto por Juan Carlos Yela, todo comenzó a través de redes sociales, cuando la persona en cuestión lo contactó y le comenzó a hablar. Y aunque en un principio ella solamente le expresaba su admiración por el trabajo que había desempeñado en aquella producción, todo fue subiendo de tono cuando le empezó a mandar fotografías íntimas y a pedirle que se vieran.

“En una de las conversaciones ella me dijo que debería pasar algo entre los dos, al menos un beso. Era muy directa y lanzada, entonces nos vimos, nos tomamos un vino y cuando terminamos de comer me dijo que teníamos una deuda qué saldar (...) Luego de eso me dijo que fuéramos a su casa y así fue”, explico inicialmente Juan Carlos Yela.

Sin embargo, lo dicho por Yela no sentó bien en Mary Méndez quien, sin tapujos y de manera contundente, le advirtió que esa mujer no quería involucrarse afectivamente y que, no por eso, debía sentirse utilizado.

“Papito, eso ya pasó (...) Que se consiga otra porque ya con esta, paila”, aseveró la presentadora y empresaria Samaria.