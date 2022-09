Manuel Teodoro reveló la cruda adicción con la que estuvo a punto de perderlo todo

Manuel Teodoro realizó una dura confesión sobre su pasado y la adicción que por poco lo hace perder la vida. Tomada de Instagram @manuelteodorober

Una de las figuras del periodismo investigativo y que goza de gran reconocimiento entre sus seguidores es Manuel Teodoro, a quien ven cada domingo en las pantallas de sus televisores en el programa Séptimo Día de Caracol Televisión. Su paso por la televisión y la capacidad argumentativa con la que elabora los informes lo han llevado también a formar parte de medios internacionales como la CBS y CNN en español.

Recientemente, el periodista habló con el programa de chismes de Canal Uno Lo Sé Todo en el que abrió su corazón y contó los graves problemas de adicción que tuvo con el alcohol, situación que por poco lo lleva a perder su familia, su trabajo e incluso llegó a pensar en atentar contra su humanidad.

Según reveló el comunicador, esta situación es algo que “primero te abraza y luego te puede devorar”. Manuel Teodoro reveló que la adicción al licor ocurrió hace más de 20 años, algo que describió como una de sus etapas más oscuras en la vida. También señaló algo que pocos están dispuestos a afirmar y es que “el alcoholismo es una enfermedad”.

Y agregó: “Uno termina utilizando el alcohol como una especie de remedio para sentirse mejor, para no enfrentar traumas, para no sentir angustia … Para simplemente sentirse normal, cuando no te sientes bien porque la angustia o la depresión te azotan”.

El periodista encontró en las bebidas alcohólicas un refugio para poder evadir las responsabilidades que el mundo le endilga a cada persona, pero no contó con que el abuso de estas lo llevarían a tocar fondo en la década de los 2000, cuando una ‘borrachera’ que calificó como espantosa en la que perdió una fuerte suma de dinero, a tal punto, de haber “borrado casete” como se dice coloquialmente.

“No me acuerdo dónde dejé el carro, no me acuerdo cuánta plata gasté, qué perdí … Por fortuna no terminé como muchos en un cementerio o en la cárcel”, continuó su relato Manuel Teodoro para el programa de chismes de Canal Uno. Aseguró, además, que terminó en un centro de rehabilitación en el que lo ayudaron a entender que se trataba de una enfermedad.

Con la búsqueda de ayuda profesional, el comunicador logró encontrar las herramientas necesarias para poder llevar una vida sana, lejos de este tipo de bebidas que en ocasiones para algunos no termina en nada bueno y sí consiguen lastimar a millones de familias.

La entrevista de Manuel Teodoro para el programa Lo Sé Todo fue replicada por el portal de chismes La Chismosa News en Instagram, en la que algunos internautas han expresado sus opiniones respecto a esta dura confesión del comunicador, con calificativos como: “habló desde el corazón”; “solo sinceridad en sus palabras”; “gracias a Dios logró salir de ese mundo”, entre otros.

Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud: “Se estima que en el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen trastornos por consumo de alcohol. La mayor prevalencia entre hombres y mujeres se registra en la Región de Europa (14,8% y 3,5%) y la Región de las Américas (11,5% y 5,1%). Los trastornos por consumo de alcohol son más frecuentes en los países de ingresos altos”.

De los casos identificados con resultados positivos del análisis toxicológico, la sustancia que se destacó en mayor número, fue alcohol con 24.723; seguido por cocaína, con 3.469; y por marihuana con 1.813 defunciones.

