Lleva un mes en el exterior y ya extraña Colombia: Las declaraciones de la ex de Epa, Diana Celis

En la vida de Diana Celis llegaron muchos cambios, nuevos rumbos, nuevos aires, y nuevos caminos. Desde la ruptura con Epa Colombia, la deportista colombiana abrió su horizonte hacía Chile, ya lleva un mes entrenando en este país del sur. La nostalgia ya le llegó y si se fue para olvidar un amor, pues ahora se le suma el duelo por estar lejos de su país natal.

“Estoy perdida porque ando entrenando juiciosa. Estoy entrenando con un equipo aquí donde estoy viviendo. Me siento bien y a la vez extraña, ¿saben? Esto no lo había vivido nunca, irme a otro país y estar así. Uno extraña muchas cosas de su país, a su familia, a mis perros”, comentó en el video la futbolista.

“Hoy cumplo exactamente siete meses de la cirugía, de todo este tiempo que llevo recuperándome e insistiendo, salir de todo lo que me ha pasado, de cosas buenas, de cosas no tan buenas, sé que a veces hay personas que uno quisiera que se quedaran en nuestro corazón, en nuestra vida, pero, quizá todo pasa por algo”, dijo Diana Celis, probablemente enviándole una indirecta a Epa.

“Ustedes saben que estoy en un equipo en Chile, estoy con personas maravillosas, mmmm estoy con Tapia, está ahí, eh, no es nada fácil llegar a un club donde hay un sistema de juego, donde ya estaba el equipo base, donde sus jugadores ya se conocen donde todo, absolutamente todo nuevo, pero, pues nada, soy una mujer de retos, soy una mujer, como me dijeron hoy, muy perseverante y pues nada a darle”, expresó Celis dando un aire de optimismo.

Epa Colombia y Diana Celis, su exnovia, fueron vistas juntas de nuevo en el aeropuerto, el día que se fue para Chile y desataron rumores. Han pasado casi siete meses desde que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, terminó su relación con Diana Celis, lo cual generó una sorpresa bastante grande entre sus seguidores, teniendo en cuenta que solían mostrarse muy interesados en su intimidad y los detalles que surgieran de este amorío.

De hecho, estos fanáticos tuvieron bastante ‘tela por cortar’ las semanas siguientes a que se confirmara el rompimiento, pues comenzaron a especular sobre las razones que llevaron a la separación de ambas mujeres, al menos hasta cuando se supo que fue la empresaria de queratinas quien tomó la decisión de separar los caminos, según ella, para darse una nueva oportunidad en el amor con otra persona.

Epa Colombia y Diana Celis se mostraron juntas de nuevo. Las imágenes fueron capturadas por un curioso que presenció el encuentro en el aeropuerto internacional El Dorado y que, sin dudarlo, compartió su descubrimiento en redes sociales.

Los comentarios al respecto comenzaron a suscitarse de manera inmediata, sobre todo porque horas antes de este hecho, la futbolista reveló a través de su cuenta de Instagram que optó por irse de Colombia para cumplir uno de sus más grandes sueños.

“Les cuento que voy para... bueno, mejor eso se los digo más tarde. Voy a cumplir un sueño y me voy a arriesgar a ganar o a perder ¡Lo peor que puede pasar es perder! Lo único que les puedo decir es que se arriesguen a lograr lo que ustedes quieren, pues aunque pierdan no van a quedar con la duda de qué habría pasado si lo hubieran intentado”, aseveró Celis con lágrimas en sus ojos, aunque hasta el momento no había dicho a qué país se fue a vivir, ya es conocido que está en Chile.

Cabe mencionar que, ya estando en el aeropuerto, Diana y Daneidy procedieron a entrar a la sede de la Superintendencia de Notariado y Registro para firmar algunos documentos que, por ahora, no se tiene en claro de qué son. Fue entonces cuando algunos seguidores comenzaron a especular sobre si se trataba de un supuesto matrimonio en secreto o si, por el contrario, estaban dejando en orden todo el tema de propiedades que tenían a nombre de ambas antes de que la deportista partiera de Colombia.

Además, otros fueron más allá y rumorearon que Celis quiso devolverle a Barrera Rojas sus regalos para no estar involcurada en las acusaciones de lavado de activos que le han hecho últimamente, así como en las investigaciones que se están haciendo sobre su supuesta participación en este delito.

