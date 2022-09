Presidente de la UCI confía en que Nairo Quintana perderá el caso ante el TAS

Nairo Quintana espera respuesta del TAS sobre su apelación a la sanción por supuesto uso de Tramadol. REUTERS/Christian Hartmann

El presidente de la Unión Ciclística Internacional, David Lappartient, habló sobre el caso del ciclista colombiano, Nairo Quintana del Arkea Samsic, a quien lo sancionaron por el presunto uso del analgésico Tramadol durante el pasado Tour de Francia, lo que le costó su descalificación de la carrera y una multa de 5000 francos suizos.

Desde el pasado mes de agosto, días antes de que iniciara la Vuelta a España en donde estaría el colombiano, se conoció la sanción de Quintana, la cual lo ha dejado mal parado frente a varios corredores del pelotón, pues aunque no es una sustancia propiamente categorizada dentro del dopaje, su uso injustificado sí constituye una violación a las normas médicas deportivas.

Esto dijo Lappartient sobre la decisión de apelar a la sanción por parte de Nairo: “Tiene derecho a apelar la decisión, así que no tengo ningún comentario al respecto, sin embargo, hemos podido encontrar tramadol en dos etapas diferentes. Eso no es solo uno, son dos. Cuando sabes que el tramadol desaparece muy rápidamente, entonces no puede ser que solo se haya tomado una vez”, comentó en rueda de prensa, previo al arranque de las pruebas de ruta élite y junior en el Mundial de Ciclismo en Australia.

Le puede interesar: El Tramadol, sustancia por la que sancionaron a Nairo Quintana, será prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje

Ante eso, aseguró que todo está claro frente al caso de Nairo, pues dice que confía en que el Tribunal de Arbitraje Deportivo le dará la razón frente a este caso: “El ciclista afirma que nunca tomó tramadol, pero el tramadol no es algo que tú mismo produzcas y, si tienes tramadol, no proviene directamente de tu cuerpo. Hemos podido encontrar tramadol dos veces, por lo que estamos bastante seguros y nuestros argumentos cuando tomamos la decisión de prohibir el tramadol también explicarán la razón por la que tomamos la decisión”, sentenció.

Justamente el pasado viernes 23 de septiembre se dio a conocer por parte de la AMA Agencia Mundial Antidopaje, que el Tramadol ha pasado a ser parte de las sustancias prohibidas en el deporte debido a la adicción que puede causar, además de otros factores que pueden ser antideportivos:

“El abuso del tramadol, con sus riesgos dependientes de la dosis de dependencia física, adicción a los opiáceos y sobredosis en la población general, es preocupante y ha llevado a que sea una droga controlada en muchos países. Los estudios de investigación financiados por la AMA también han confirmado el potencial del tramadol para mejorar el rendimiento físico”, dice el comunicado de la AMA.

Puede leer: Nairo Quintana no será el líder de la selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, Sergio Higuita toma la batuta

Por ahora, Nairo se encuentra concentrado con la Selección Colombia en Australia pensando ayudar a buscar el mejor resultado posible para el equipo cafetero en el Mundial de Ciclismo 2022, en donde se le apostará todo al antioqueño Sergio Higuita y Sebastián Molano.

Se desconoce la fecha en la que el TAS dé a conocer el veredicto final sobre el caso del colombiano del cual dependería en parte su buena relación su equipo Arkea Samsic, con quien lleva 3 temporadas y habría firmado otras tres más pensando en ir a las grandes vueltas como equipo WorldTour desde el 2023; sin embargo, algunos rumores hablan de una posible crisis entre las dos partes en caso de que el cafetero salga culpable.

SEGUIR LEYENDO: