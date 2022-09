Así quedaron los colombianos en las pruebas de ruta del Mundial de Ciclismo en Australia

Selección colombiana de ciclismo sub 23, Mundial Australia 2022. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Los ciclistas colombianos de las categorías Junior y Sub 23 concluyeron su participación en el Mundial de Ciclismo en Wollongong, Australia, sin resultados realmente destacables, pues una vez se presentaron fallas técnicas en una bicicleta y por otro lado, varios corredores de la sub 23 abandonaron la competencia.

Diego Pescador y William Colorado fueron los representantes por Colombia en la categoría Junior. Ambos pedalistas partieron buscando estar entre los más fuertes del pelotón juvenil, sin embargo, en el caso de Colorado, la suerte no estuvo de su lado con su bicicleta, pues contó que la guaya de los cambios se reventó desde muy temprano dificultándole mover la relación para pedalear al ritmo de sus rivales, posteriormente, se pichó en dos ocasiones, dejándolo por fuera del pelotón con una pérdida de tiempo suficiente para quedar por fuera.

“Lamentablemente tuvimos varios percances en medio de la carrera, a falta de 70 kilómetros tuve el primer percance, se reventó la guaya del cambio, fuera de eso en la persecución me piché dos veces, ya las posibilidades de conectar ya eran nulas. Lamentablemente me sacaron cuando faltaba más de medio circuito... Las piernas estaban, las sensaciones estaban, pero cuando la suerte dice no, es no”, comentó en un video para las redes sociales de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Puede leer: Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendó a Colombia actualizar el código electoral

En cuanto a Diego Pescador, el joven corredor terminó en la casilla 55 a 11 minutos 50 segundos y fue el único colombiano en concluir la competencia sobre los 135,6 km de recorrido, en donde ha dicho que se siente contento por haberla terminado, reconociendo que el nivel de los corredores extranjeros es demasiado alto. La prueba dejó como campeón al alemán Emil Herzog.

Germán Gómez, el único de los colombianos sub 23 en terminar la carrera

La Selección Colombia no contó con la mejor de las presentaciones entre los sub 23, aún cuando llegaba con el campeón panamericano en Argentina, Nicolás Gómez y el campeón nacional Germán Gómez, quien fue el único que logró terminar la carrera. Junto a ellos estuvieron Juan Tito Rendón y Juan Manuel Barboza, quien venía hace uno días de hacer la prueba de contrarreloj.

Le puede interesar: Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que evalúan la posibilidad de ampliar los incentivos para generar empleos

Aún por causas desconocidas, el abandono de tres de los cuatro ciclistas cafeteros supuso grandes complicaciones para Germán Darío Gómez,l quien entró a meta en la posición 58 a más de 9 minutos del nuevo campeón del mundo Yevgeniy Fedorov de Kazajistán, El colombiano no logró estar entre los mejores del pelotón y menos cuando el ritmo era tan alto y el equipo quedó tan mermado en gran parte del recorrido, el cual fue de 169,8 km.

Gran parte del cronograma del Mundial ya se ha llevado a cabo hasta el momento, pues solo quedaría por disputarse las pruebas de élite femeninas y masculinas, las cuales se llevarán a cabo entre el sábado y domingo 24 y 25 de septiembre. Allí se espera que las opciones de medalla o un buen puesto, se pueda dar por parte de Sergio Higuita, Sebastián Molano, Nairo Quintana o bien de Paula Patiño y Diana Peñuela.

SEGUIR LEYENDO: