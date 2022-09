Petro dice que no tenía ninguna cita con Joe Biden: “No soy de los que se le atraviesa cuando va al baño”

El presidente explicó que no había concertado ninguna cita. Foto: captura de pantalla.

El presidente Gustavo Petro tenía una cena el miércoles 21 de septiembre en la noche, junto con otros cerca de 200 jefes de Estado, en la que iba a estar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El compromiso era en el Museo Americano de Historia Natural, a un costado de Central Park, en Nueva York. Sin embargo, debido a problemas de tráfico, el mandatario colombiano no llegó a tiempo.

Ante esto, un periodista cuestionó a Petro por haber perdido la oportunidad de encontrarse con el presidente Biden, a lo que él respondió que “no tenía una cita”. “No había ninguna cita. No soy de los presidentes que busca cuándo Biden va al baño para atravesársele en el pasillo. No había ninguna agenda concertada, entonces no pasó nada”, explicó.

El presidente Petro aclaró que no tenía ninguna cita con Biden

SEGUIR LEYENDO: