Más de mil indígenas emberá siguen hacinados en el centro de Bogotá

Indígenas Emberá permanecen hacinados en el centro de Bogotá. (Foto: Concejala de Bogotá, Ati Quigua)

El pueblo indígena Emberá se encuentran hacinados desde hace 5 meses, luego que fueran reubicados del Parque Nacional, y en medio de los acuerdos hechos con el gobierno distrital y nacional, reclaman cumplimiento y justicia por el derecho que han adquirido los pueblos étnicos en la historia de Colombia, especialmente en la Constitución Política de 1991.

La concejala de Bogotá Ati Quigua, vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) visitó la Unidad de Protección Integral - UPI - La Rioja ubicada en la Calle 4 con Carrera 15, en pleno centro de Bogotá y denunció la situación que están viviendo los indígenas Emberá.

La concejala indica que en el edificio de la UPI La Rioja, fue construido inicialmente como parte de la infraestructura educativa del Distrito, pero actualmente es el hogar de 1.250 indígenas Emberá de las comunidades Katío 980, Chamí 80 y Siapidara 60.

“Todos ellos llegaron a Bogotá desplazados de sus territorios por la violencia. La Rioja no cuenta con la infraestructura doméstica adecuada para atender esta cantidad de personas. Algunos salones tienen menos de 80 metros cuadrados en donde duermen 300 personas, o sea aproximadamente 4 personas por metro cuadrado. En donde se realizan todas las actividades de un hogar, un salón sirve de dormitorio, cocina y baño”, narra la concejala.

Además indicó que allí viven más de 687 niños, de los cuales muchos presentan brotes por tuberculosis producto del frío y de las condiciones inhumanas de hacinamiento en el lugar. “El resultado es aún peor: el pueblo Emberá ve morir 1 niño al mes. Por su parte, la Secretaría de Salud no los atiende o presenta demoras en su atención, ya que se excusa porque ellos no se encuentran afiliados al sistema de salud subsidiado, por lo cual, no existen planes de prevención ni acción institucional”, expone Ati Quigua.

La concejala también denunció que los Emberá no tienen colchonetas, almohadas, cobijas, duermen en el piso; tampoco tienen energía en algunos salones, los elementos de aseo son escasos y costosos, necesitan insumos para artesanías que manufacturan las mujeres indígenas para comercializarlas y poder recolectar dinero para cubrir sus necesidades básicas.

“No se puede conseguir la paz desconociendo los derechos por los que han luchado las comunidades étnicamente diferenciadas. No se puede conseguir la paz re-victimizando a las comunidades ni con un gobierno aporofóbico que es regresivo con sus derechos. El sueño de cientos de niños y niñas de disfrutar sus territorios ancestrales se ve cada día más difuso porque los gobiernos han incumplido los acuerdos y desconocen la importancia cultural del pueblo Emberá para el país”, enfatizó la concejala indígena en el concejo de Bogotá.

La concejala Ati Quigua exige a la Secretaria de Gobierno de Bogotá el cumplimiento efectivo de los programas, acuerdos, planes y acciones luego de 10 años de la formulación de las políticas públicas étnicas y del artículo 66, en el marco de la implementación del capítulo étnico de la Paz en La Habana.

El próximo viernes 23 de septiembre desde 9:00a. m. en el Concejo de Bogotá. se realizará el debate de control político a la reformulación de las políticas públicas étnicas de Bogotá.

La concejala finalmente llamó a la solidaridad con la comunidad Emberá, e invita a donar los siguientes elementos básicos: Colchonetas, cobijas y almohadas, kit de aseo: Papel higiénico, jabón (manos, cuerpo, ropa) pañitos húmedos, toallas higiénicas, champú, pañales infantiles, lámparas y calentadores eléctricos, insumos para elaborar artesanías

Las personas que deseen donar algunos elementos puede hacerlos llegar al Concejo de Bogotá, Cl. 36 #28A-41, oficina 212.

