Ernesto Samper le respondió al exministro Fernando Ruiz: “Fue víctima de la diplomacia que inventó Duque”

En una de las decisiones polémicas que tomó el gobierno de Gustavo Petro, este decidió retirar el apoyo al exministro de Salud, Fernando Ruiz, para que pudiera ser elegido como nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Una decisión que el mismo exjefe de la cartera de Salud durante el mandato de Iván Duque lamentó y por la que decidió de manera formal retirar a Colombia ya que el plazo para presentar a los candidatos era hasta el pasado 30 de mayo.

“Personalmente lamento que el gobierno haya retirado el apoyo a mi nombre para la dirección de la OPS pero duele más que Colombia después de 120 años y con todos los reconocimientos en su historia de salud pública no tenga la posibilidad de dirigirla. Casi era un derecho del país”, afirmó el exministro de Salud en sus redes sociales.

En una carta enviado al Canciller, Álvaro Leyva, Fernando Ruiz manifestó que, “en mi posición de colombiano, además de candidato, lamento la posición tomada ya que más de 20 países habían acompañado y respaldado la aspiración de Colombia. Aspiración por demás lógica y natural, ya que nuestro país nunca ha ostentado dicha posición en los 120 años de la organización y con la mencionada decisión, seguramente nuestro país no tendrá opción efectiva durante los próximos 10 años”.

Sobre esta situación, el expresidente Ernesto Samper, quien se ha mostrado a favor de la política de Gustavo Petro, señaló que lo sucedido con el exjefe de la cartera de Salud se debe a la “diplomacia ideológica que inventó Duque”, además le recordó lo sucedido con dos excancilleres que buscaban presidir algunos organismos internacionales y no recibieron el apoyo del, en ese entonces, jefe de Estado, Iván Duque.

“El exministro Fernando Ruiz fue víctima en su aspiración a dirigir la OPS de la diplomacia ideológica que inventó Duque, que le quitó a muchos colombianos, como 2 ilustres excancilleres mujeres, la posibilidad de presidir organismos como la Secretaría de las Cumbres Iberoamericanas”, aseguró el exmandatario en sus redes sociales.

Una de las situaciones a las que se refiere el expresidente colombiano es lo que sucedió con María Ángela Holguín, excanciller en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando quiso ocupar la Secretaría General Iberoamericana. En aquel momento el expresidente Iván Duque retiró su apoyo a la diplomática colombiana.

En diálogo con la revista Semana, Fernando Ruiz se refirió a esta posibilidad y manifestó que, “no creo que sea posible, una política de venganza poniendo la estabilidad en el país, reputación y la credibilidad de un país, su importancia en todo el continente, no creo que sea eso, no quisiera creerlo (...) Votar por un país que tiene una limitación similar aparentemente a la del gobierno anterior, pero no votar por su propio país eso es un sinsentido, sigo aprendiendo, no soy tan político como para poder entender y comprender a profundidad todas estas complejidades”.

