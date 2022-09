No solo aumenta el precio de los combustibles en Colombia, también el volumen de las importaciones

Así se comporta los costos de los combustibles en el país. Foto: Kavak

Mucho se ha hablado estos días del aumento en los precios de los combustibles, con el fin de reducir el déficit fiscal del Fondo de Estabilización de Precios (FEPC), pero, hay un punto importante para entender el comportamiento de esto y es la procedencia de los mismos.

Una considerable parte de los barriles que circulan en el país son extranjeros, pues la producción interna hace insuficiente el abastecimiento, aquí veremos si la creciente demanda externa repercute, o no, en el incremento del valor del galón de gasolina.

Según lo anunciado por el gobierno nacional, el incremento será de 200 pesos para la gasolina (corriente), el ACPM o diésel, por ahora, no se va a tocar, punto de polémica por que para algunos sectores será beneficioso, pues no impactará tanto a la economía nacional, mientras que otros consideran que eso no ayudaría a reducir, significativamente, el déficit.

Pero, hay un punto importante para resaltar, es cuanta gasolina usan los colombianos; datos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, señalan que mensualmente se consumen cerca de 428 millones de galones, de los cuales: 38 millones son para aviones, 191 millones se destinan para el ACPM o bio diésel y el resto va para la oxigenada, o sea corriente.

Del total, cerca de 350 millones de galones se producen en Colombia, mientras que los 80 millones faltantes son importados, cifra que demuestra lo que falta para que el país esté abastecido, o puede decirse, sea independiente en este aspecto.

El Plan de Abastecimiento que estima la Unidad de Planeación Minero - Energética busca que en el país se produzcan, al menos, 320 millones de galones, labor que estaría a cargo de las refinerías, pero, que no alcanzan, por ahora, a ajustarse a dichas cifras.

El combustible que se trae del exterior es importado por Ecopetrol, ya que es la única compañía autorizada para esto, entidad subsidiada por el país, mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, para que puedan adquirir los barriles en el mercado internacional.

Es por esto que está el déficit, pues, aunque el valor a nivel nacional no se modifique, en el resto de los países si, por lo que la diferencia es asumida por el FEPC, para que ese combustible que entre llegue al costo del mercado colombiano.

Una opción podría ser aumentar la capacidad de las refinerías, pero, es un proceso que no todas las compañías están dispuestas a asumir, tal vez la que más se ha atrevido a esto es Reficar, que ha llegado a sacar unos 200 mil barriles por día.

Pero, el hecho de solo subirle el valor a uno de los combustibles, no va a ayudar mucho a mitigar el déficit, de unos 35 billones de pesos que ha expresado el Ministerio de Hacienda, pues de lo que más se subsidia es el ACPM.

Según la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Fedesarrollo, a pesar que los incrementos impacten la inflación, por ende, la economía nacional, es necesario también subir el costo del ACPM, pues es prácticamente la mitad de lo que actualmente subsidia el FEPC.

“No hay que olvidar que la mitad de la demanda de combustibles en el país proviene del ACPM, así que si no se toca el precio del ACPM, no vamos a resolver la mitad del problema fiscal (...) “pensar en subir el precio de la gasolina un poco más proporcionalmente que el aumento del diésel para evitar este problema inflacionario”, declaró el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

