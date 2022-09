Secretaría de Salud de Bogotá y ciudadanos se reúnen para ‘destrabar’ procesos con EPS

Más de cien personas llegaron para solicitar procedimientos y tratamientos retrasados por sus EPS.

Durante la mañana de este martes 20 de septiembre, la Secretaría de Salud de Bogotá tuvo una nueva jornada del programa Soluciones en Salud en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Al lugar acudieron más de 120 habitantes del sector, usuarios de los regímenes público y privado de salud, para resolver sus dudas o inconvenientes con el sistema actual de salud. Como representante del Distrito acudió el secretario de Salud, Alejandro Gómez, y también estuvieron presentes los representantes de las cuatro subredes hospitalarias públicas y todas las EPS que operan en la capital.

El encuentro tuvo lugar en la alcaldía de la localidad (carrera 73 # 59-12 sur), entre las ocho y las once de la mañana. Según Gómez, la actividad buscaba “solucionar problemas que la ciudadanía tenga: ese examen que usted está necesitando y no le han dado cita, esa interconsulta, esa cirugía que le dijeron que necesitaba y no encuentra agenda, ya sea en el sector público o en el privado también. Porque es que aquí en Ciudad Bolívar tenemos gente de Sura, de Aliansalud de compensar de Sanitas, de Salud Total. Bueno, todas las entidades”.

Esta actividad está asociada al programa Salud a mi Barrio, que desde la contingencia por covid-19 busca a los ciudadanos en sus barrios y veredas para adelantar actividades de prevención y manejo de enfermedades. En el caso de Soluciones en Salud, el propósito es que el propio sistema nacional de salud sea el primer respondiente.

Soluciones en Salud tendrá más visitas en el centro oriente y el norte de la ciudad. Para que las personas puedan sacarle provecho a estas jornadas, solo deben estar pendientes de las fechas y tener listos los documentos de soporte para el requerimiento en salud que está demorado o fue negado por la entidad prestadora del servicio, para así inscribir la petición y se tramite con prioridad. En la actividad también se responden dudas sobre el funcionamiento y los derechos de los usuarios del servicio de salud. Vale la pena recordar que asistir a estos encuentros no tiene costo ni requiere intermediarios.

Liquidación de EPS Convida

Argumentando que el acceso a un servicio de salud de calidad estaba en riesgo, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de la EPS Convida. La entidad tenía 478.399 afiliados, principalmente de población vulnerable del departamento de Cundinamarca, varios de los cuales fueron testigos en carne propia de las serias fallas en la prestación del servicio.

“La situación a la que llegó Convida es un ejemplo más de cómo se ha desvirtuado el rol de protección de la salud por parte de estas entidades que manejan los recursos públicos; colocando en grave riesgo la salud y vida de los ciudadanos, quienes son los verdaderos dueños del sistema”, aseguró Ulahi Beltrán López, Superintendente Nacional de Salud.

Convida fue objeto de diferentes medidas especiales, entre otras, la de vigilancia especial desde el 31 de marzo de 2017, prorrogada en 10 ocasiones, durante 5 años y medio. Aun así no se pudo salvar la empresa.

Según la SuperSalud, hubo un deterioro progresivo en los indicadores financieros de la EPS, al punto de que se encontraba en insolvencia. Desde 2016 la EPS no cumplió las condiciones financieras y de solvencia de capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversiones. Su nivel de endeudamiento se mantuvo elevado y se fue agravando en las últimas vigencias, al pasar de 1.7 en 2017 a 3.2 al cierre de 2021. Con corte a junio de este año se encontraba en el orden de 2.8, denotando su insolvencia.

