Mundial de Ciclismo 2022: así les fue a los ciclistas colombianos en la crono

Angie Londoño y William Colorado Mundial de Ciclismo 2022 Fotos: Federación Colombiana de Ciclismo

Angie Mariana Londoño y William Colorado tomaron la salida en la prueba de contrarreloj en el Mundial de Ciclismo en Wollongong, Australia, en la categoría junior en donde el corredor británico Joshua Tarling dominó entre los varones y su compatriota Zoe Bäckstedt en las damas con bastante superioridad.

La carrera para Angie Londoño se tornó complicada, pues sus rivales marcaron tiempos muy buenos durante los 14.1 km de recorrido, siendo además una prueba más adaptada para corredoras de mayor peso y estatura, como bien se pudo apreciar con una corredora como Zoe, quien a sus 17 años cuenta con 1,73 metros de estatura. La segunda en el podio fue la alemana Justyna Czapla quien entró con 1:36 minutos de diferencia con la campeona del mundo, diferencia muy marcada y que augura grandes cosas para el pedalismo inglés, mientras que a la tercera corredora, la belga Febe Jooris, le sacó 1:49.

La colombiana fue puesto 30 a 3:58 minutos de las principales referentes “Me fue bien en el primer tramo, las curvas las tomé bien, tenía buena técnica. Ya me sentí pegada en el repecho y en el falso plano, gracias a Dios terminé de la mejor manera. Subí emplatada, donde baje el plato, me quedó, pero terminamos que es lo importante”

“Los resultados no son los mejores, pero me voy feliz, pues no estoy acostumbrada a hacer contrarreloj, no soy especialista como las que están acá, voy a seguir trabajando para representar al país de la mejor manera”, dijo la corredora para las redes sociales de la Federación Colombiana de Ciclismo.

En el caso de los varones, la contrarreloj fue dominada por el inglés Joshua Tarling, quien con sus 1.93 metros de estatura, a sus 18 años, logró ser más resistente y mover mayores vatios de potencia en los 28,8 km dispuestos para dicha prueba masculina. Escoltando al inglés en la clasificación y en el podio estuvieron el australiano Hamish McKenzie a tan solo 19 segundos y el alemán Emil Herzog quien quedó relegado al tercer puesto del podio al llegar 33 segundos después del nuevo campeón del mundo.

El colombiano William Colorado hizo su mejor presentación posible ante los gigantes europeo, entrando en el puesto 22 de la clasificación a 2:28 minutos de Tarling. Su presentación es destacable, pues durante la temporada ha logrado estar entre los mejores en el Trofeo Comune di Vertova - Memorial Pietro Merelli en donde terminó en el puesto 11, 13 en el Trofeo Emilio Paganessi y 6 en el Giro della Lunigiana.

El roce internacional que ha venido teniendo le brinda la posibilidad de seguir creciendo de cara a próximas competencias, al igual que el resto de corredores y corredoras que cada vez mejoran sus números y sus características en las carreras. Sin embargo, algunas decisiones de la Federación Colombiana de Ciclismo, como haber puesto solo a Angie Londoño en la crono, cuando en primera instancia iría junto con Paula Barrios, teniendo Colombia dos cartas a jugar, o bien a conocer en esta prueba contra el reloj, se pierden la posibilidad de fortalecer algunos procesos en algunos deportistas, lo cual le ha traído algunas críticas al ente más importante del ciclismo colombiano.

