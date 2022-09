“Me acaban de robar 200 dólares”: reconocido periodista colombiano denunció a famosa aerolínea

Aeropuerto El Dorado. FOTO: BOGOTÁ.GOV.CO

A través de su cuenta de Linkdln, el periodista Simón Posada Tamayo, conocido por haber obtenido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar a la mejor crónica escrita en la edición de 2015, y por ser el autor del libro La tierra de los tesoros tristes (Aguilar, 2022), en las últimas horas denunció una estafa por parte de la aerolínea LATAM en la que, aparentemente, le habrían quitado un monto considerable de dinero.

“No vuelen en Latam. Me acaban de robar 200 dólares”, señaló Posada. La denuncia pública del periodista tendría que ver con unos tíquetes que compró a inicios de 2020. El itinerario correspondía a un vuelo de ida y vuelta, entre Bogotá y Medellín, a realizarse en el mes de marzo. El valor inicial que pagó el periodista fue de 178 dólares.

De buenas a primeras, en el mismo mes en que se harían efectivos los tíquetes, lo contactaron vía telefónica para anunciarle que su vuelo había sido cancelado y por lo pronto no sería reprogramado. La aerolínea le informó a Posada que le darían un código de reserva para que, con el número de su cédula de ciudadanía, accediera a nuevos tíquetes por el mismo valor que había pagado.

Posada le contó a Infobae Colombia que, pese a que solicitó la devolución del dinero, la aerolínea le confirmó que esta no sería posible, ya que la tarifa no permitía dicha operación. Posada anotó el código de reserva que le brindaron para realizar el cambio de itinerario y en la noche de este 18 de septiembre, dos años y algunos meses después, la página web de la aerolínea estipula un plazo hasta octubre de 2022, se contactó con el call center de LATAM para retomar el tema.

El área de ventas le dijo que el tema le correspondía a ‘Servicios especiales’. Una vez comunicado con esta área, lo transfirieron con un bot que no logró descifrar qué era lo que necesitaba el periodista, la razón por la que llamaba. Posada se contactó entonces con el área de cambios con millas, en la llamada le tomaron los datos y colgaron. Una vez llamó a cambios y la persona que le contestó, con un trato bastante displicente, le dijo que el código de reserva asignado no existía.

Le pidieron su número de tíquete, pero al revisar en los PDF que le habían enviado a su correo cuando compró los vuelos, notó que la parte correspondiente al número estaba vacía. A esta altura, la única solución viable era notificar en PQR, no por teléfono, sino por la web. Hasta el momento, la aerolínea no se ha comunicado con el periodista, quien está a la espera de una solución.

Infobae Colombia se comunicó con la aerolínea, pero no fue posible obtener información al respecto, ya que la persona que nos atendió nos envió a crear el caso en la página web de LATAM, como si se tratara de una PQR, pero dicha operación ya la había hecho el denunciante.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que una situación de este tipo se presenta con un usuario de la aerolínea. En junio de este año, el bicicrocista Carlos Ramírez, doble medallista olímpico, no pudo viajar a Valledupar, donde se disputarían los Juegos Bolivarianos 2022, debido a que la aerolínea no le permitió subirse al avión, ya que sobrevendió el vuelo sin emitirle notificación previa.

“Hoy viajo a Juegos Bolivarianos y llego a Latam para hacer el check in y viajar a la inaguracion en la cual por primera vez seré abanderado y Latam Airlines sobrevendiendo el vuelo y diciendo que la única alternativa es viajar mañana”, denunció en su momento Ramírez, a través de su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: