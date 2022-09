Daniel Ruiz le ‘hizo el feo’ a Atlético Nacional y América de Cali

Desde que llegó a Millonarios, Daniel Ruiz tiene 8 goles y 14 asistencias Imagen: @MillosFCoficial.

El actual líder de la Liga BetPlay Dimayor II tiene entre sus filas a Daniel Ruiz, unas de las promesas del fútbol colombiano que muy seguramente en 2023 dará el saltó al fútbol internacional en el que varios equipos tanto del Viejo Continente como del fútbol Carioca quieren contar con sus servicios.

El jugador de 21 años goza de un buen presente con la camiseta de Millonarios, al que llegó con perfil bajo en 2021 y gracias a la confianza que le ha brindado el entrenador Alberto Gamero, Daniel Ruiz ha logrado despuntar en el rentado local y es pieza fundamental en el esquema del samario que lo ha venido llevando poco a poco.

El pasado jueves se conoció la primera convocatoria del entrenador argentino de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, para los compromisos amistosos ante Guatemala y México el próximo 24 y 27 de septiembre respectivamente en territorio estadounidense.

Para sorpresa de muchos en el listado del estratega cafetero, no apareció el nombre Daniel Ruiz, lo que generó miles de reacciones por la ausencia del ‘10′ Embajador, y más con el llamado de James Rodríguez, que viene sin ritmo tras la poca actividad que tuvo con su exquipo el Al Rayyan de Catar.

Uno de los que criticó el llamado del jugador del Olympiacos de Grecia fue el periodista de Caracol Radio, Cesar Augusto Londoño, a través de cuenta oficial de Twitter, en el que citó las palabras de Néstor Lorenzo. “¿Por qué James y no Ruiz? No podemos comparar a Ruiz con James en este momento. Hay jugadores importantes dentro y fuera de la cancha, el compromiso de James me convenció y sé que podrá dar mucho. Daniel Ruiz, Hinojosa van a tener tiempo. Todo en su momento”.

El periodista criticó el llamado de James y la ausencia de Ruiz en la selección Colombia. Tomado de @cesaralo

Recientemente, el reconocido comunicador publicó un video en su Instagram en el que aparece Daniel Ruiz, quien participó en el 20 x 1, una dinámica de preguntas con respuesta rápida en la que el bogotano dejó claro su pasión por Millonarios.

El jugador de 21 años respondió varias preguntas al periodista Cesar Augusto Londoño. Tomado de @cesaralo

Cuando Cesar Augusto Londoño le consultó por si prefería a Nacional o América de Cali, el jugador fue contundente en responder que ninguna de las dos escuadras. Por el contrario, cuando le preguntaron a qué equipo disfrutaba ganarle más entre el Rey de Copas e Independiente Santa Fe, el exFortaleza respondió que “a los dos”.

Entre James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, Daniel Ruiz eligió a ambos futbolistas, mientras que entre el Barcelona y Real Madrid, se decantó por el cuadro Merengue, e hizo lo propio por el Manchester City, en lugar del Liverpool, en el que milita el jugador colombiano Luis Díaz.

En la Liga BetPlay Dimayor II, Daniel Ruiz ha disputado los 11 partidos con Millonarios, marcando dos goles y dando tres asistencias. Por Copa Colombia también ha sido protagonista con igual número de dianas que sirvieron para que los Albiazules clasificaran a la final del certamen en la que se verán las caras frente al Junior de Barranquilla.

