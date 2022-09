Laura Tobón preocupó a más de un seguidor al confesar una ‘malformación’ que tiene su hijo Lucca

En la foto, La modelo y presentadora Laura Tobón y su hijo Lucca. FOTO: vía Instagram (laura_tobon)

Desde que Laura Tobón dio a luz a su hijo Lucca en diciembre de 2021, gran parte de sus cuatro millones de seguidores en Instagram no le pierden rastro a cualquier curiosidad o gracia que haga el pequeño; sin embargo, la expresentadora de La Voz Kids preocupó a su fanaticada, pues contrario a ocasiones anteriores, compartió un preocupante mensaje sobre la salud del bebé.

A través de varias historias de Instagram, la modelo compartió un momento nunca antes vivido para ella y sus seguidores con respecto a su maternidad, y a pesar de que hace varios meses dio a conocer que el pequeño tuvo un problema respiratorio llamado Crup (que superó de manera satisfactoria), durante este jueves 15 de septiembre reveló que el bebé tiene un nuevo problema derivado de una “malformación” cardiovascular.

En una primera publicación, la también abogada mostró los dedos de Lucca, viéndose claramente que en la parte interna de su dedo meñique tiene una mancha de color rojizo. Al respecto, ella confesó que “desde que nació siempre me preocupó”. Acto seguido, relató que al notar esa incidencia en su hijo, decidió consultar a tres expertos: un pediatra, un neurólogo y un dermatólogo, y los tres coincidieron en darle el mismo diagnóstico.

Los galenos le dijeron a la presentadora que “es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos”; no obstante manifestó que, respondiendo a su instinto materno, se preocupó por aquella mancha, pues de paso confesó que la mancha “ha ido creciendo”.

Posteriormente, agregó en otra historia con una imagen distinta pero donde se seguía viendo la mano del pequeño que “aunque me dicen que NO es peligroso... quiero preguntarles a algunas mamás si sus bebés tienen depronto (sic) algo parecido” abriendo una caja de comentarios para que sus fanáticas mamás resolvieran su duda.

Las respuestas le llovieron; tanto así que minutos después compartió una captura de pantalla con buena parte de las contestaciones que le enviaron. Incluso, una médica dermatóloga intentó aclarar su duda, manifestándole que, en efecto, “es una malformación vascular, puede crecer y luego disminuye”.

A través de Instagram, Laura Tobón alertó a sus seguidores sobre una mancha en uno de los dedos de Lucca, su hijo. FOTOS: vía Instagram (laura_tobon)

Otros comentarios fueron “Muchas personas nacen con eso, crecen bastante, no genera ninguna condición permanente”; “Lau, eso muy posiblemente se le vuelva un lunarcito, su marca, no te preocupes”; “Mi bebé nació con unas manchitas así en la nuca súper claritas y le fueron desapareciendo” y “Mi hijo nació con una manchita en el pecho, a mí también me dicen que no es peligroso”.

Vale mencionar que hace varios días, Tobón compartió en sus ‘InstaStories’ una foto del bebé, y varios seguidores se percataron de un detalle que posteriormente ella tuvo que aclarar: el menor posó con la lengua afuera. Por ello, uno de sus fans le preguntó a través de una caja de comentarios “Amo la lengüita de Lucca, ¿por qué siempre la tiene afuera?”.

Pues bien, la respuesta que entregó Laura Tobón a los curiosos internautas data de tiempo atrás, por lo que trajo a colación fotografías del papá de Lucca cuando apenas tenía la edad de su primogénito, al igual que el padre de Álvaro Rodríguez y su abuelo.

“Porque los papás eran igual, con la lengua salida siempre jajaja. Va de generación en generación”, fue la respuesta de Tobón, con la que dejó claro que más que un tema de salud, se remonta a una práctica familiar.

Laura Tobón explicó la razón por la que su hijo permanece con su lengua afuera. Tomada de Instagram @la_chismosa_news

