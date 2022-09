Shakira recopiló los mejores videos de sus fans imitando la coreografía de su canción “Don’t you worry”

Shakira ve todos los videos que sus fans le envían a través de uno de sus perfiles oficiales. Instagram:@shakira

Últimamente se ha visto en redes sociales que Shakira busca diversas maneras para distraerse de todos los comentarios recibidos a través de los medios digitales que están relacionados con su ruptura con el reconocido futbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué y de las constantes preguntas que le hacen con respecto a la nueva novia de su ex, Clara Chía.

Se le ha visto pasar tiempo con sus hijos, haciendo deporte y en aeropuertos de España, donde en múltiples ocasiones la prensa ha intentado sacarle alguna palabra que se refiera a su pasada relación amorosa, a las diversas alternativas a las que ha tenido que recurrir para superar un amorío de más de 10 años e incluso, suman a sus cuestionamientos el altercado que tuvo a causa de una posible evasión de impuestos en el país europeo en el que reside actualmente.

Para dejar a un lado todos los aspectos que no le suman buena energía a su vida, en recientes publicaciones por medio de sus redes sociales, quedó en evidencia la selección de los mejores videos que sus fans realizaron basándose en una de sus últimas producciones musicales.

Shakira compartió en redes sociales videos de sus fans bailando la coreografía de su colaboración con Black Eyed Peas. Instagram: @shakira

Desde que salió su último sencillo ‘’Don´t you worry‘’ el pasado 17 de junio, sus admiradores decidieron recrear la coreografía que aparece en la colaboración que ejecutó junto a los artistas estadounidenses, Black Eyed Peas y el famoso DJ, David Guetta.

En la descripción al post, que también fue difundido por la banda de hip/hop y que por el momento tiene alrededor de 11 mil ‘me gusta’ en Instagram, la intérprete de ‘Loba’ y ‘Antología’ comentó ‘‘#DontYouWorry we see and hear all of you🖖‘’, lo que se traduce al español como ‘‘#NoTePreocupes (el nombre de la canción) nosotros los vemos y escuchamos a todos ustedes🖖‘’.

La famosa colombiana hizo énfasis en que tanto ella como el grupo integrado por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo se tomaron unos días para seleccionar los clips que más les llamaron la atención; sin embargo, tal como se mencionó en la red, la cantante y los estadounidenses vieron las miles de copias al baile que recibieron en sus cuentas oficiales.

Cuentas verificadas en redes sociales comentaron la publicación de Shakira y los Black Eyed Peas. La banda y la cantante compartieron los videos de sus fans imitando la canción 'Don´t You Worry'. Instagram: @shakira

Aunque su trabajo fue una buena alternativa para apartarse de las noticias negativas, en su momento el éxito musical también fue ligado a la expareja de la compositora. Algunos internautas insinuaban que Shakira le estaba dedicando la letra a Piqué con frases en las que afirma que “se siente muy viva” y “está viviendo su mejor vida”. De hecho, vale la pena recordar que cuando lanzó ‘’Te Felicito‘’ el 21 de abril junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, los usuarios no dudaron en hacer declaraciones similares.

Aunque la cantautora no ha anunciado nada sobre el propósito o significado del tema ‘Dont You Worry’, lo que sí es seguro es que esta es su segunda producción musical junto a los Black Eyed Peas. En 2020 ganaron altos rankings en las listas musicales de las emisoras con ‘Girl like me’, canción que también obtuvo popularidad en la plataforma de videos “TikTok” y en la que los fanáticos decidieron igualar la coreografía.

El video oficial de su último disco tiene una duración de tres minutos y cuenta con efectos especiales, ritmo y elaborados movimientos. Fue dirigido por el canadiense Julien Christian Lutz, reconocido en la industria como Director X. Entre los más de 75 millones de seguidores que tiene la compositora en Instagram, la mayoría la apoyan frente a su separación con el defensa del F.C Barcelona, así como algunos afirman que sus nuevos éxitos no tienen que ver en lo absoluto con su pasado, sino con el amor propio que quiere transmitir a sus espectadores.

