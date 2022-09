El mensaje de Andy Rivera tras el lanzamiento de su nueva canción

Andy Rivera envió emotivo mensaje a través de sus redes sociales después del lanzamiento de su nueva canción. Tomada de redes sociales.

Hace algunos días, mientras Andy Rivera aparentemente se encontraba en Australia para tomarse un descanso y alejarse de los comentarios que circulan en redes sociales sobre la nueva relación de Lina Tejeiro con Juan Duque y, además, para aliviar un poco la ansiedad y depresión que lo afectan desde hace meses; reapareció en un concierto con un nuevo tema musical.

En ese momento aseguró que por los errores que cometió, perdió a un ser que quería muchísimo y que por haber reaccionado tarde, el amor que siempre tuvo a su lado quedó atrás: “Va dedicada para cuando uno reacciona tarde mi gente y pierde a alguien que quería, pero ya tiene una persona nueva y es como: ‘Qué güeva’, ya pa’ qué… Pero, normal, uno también tiene derecho a desahogarse así ya sea tarde”.

El sencillo titulado ‘Te perdí’ fue estrenado oficialmente hace un par de días y en ese momento, el hijo de Jhonny Rivera apareció sentado frente a un piano, con la mirada un poco entristecida y luciendo un outfit completamente diferente a lo que tiene acostumbrados a sus fanáticos e interpretó un corto fragmento de la pieza musical.

“Ya no hay dolor, pensé, convencido. Hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, ¿Yo por qué no la olvido? Sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien, ya no me escribe los buenos días. Todavía no sé qué duele más, saber que te me vas o que ya hay alguien más. Siento celos de saber que te perdí, y que ya a otro le das lo que antes era pa’ mí…”, fue parte de la letra que interpretó el pereirano.

Le puede interesar: Shakira y Pique: una cantante radiante y un futbolista cabizbajo, así fue el más reciente encuentro de la expareja

Con el lanzamiento de esta nueva canción, el artista volvió a ser tema de conversación en las redes sociales cuando publicó un mensaje en el que afirma que nadie se debe sentir culpable al querer expresar todo lo que tienen guardado en el fondo de su corazón y que es necesario dejar salir a flote las emociones sin importar lo que opinen.

Andy Rivera envió mensaje a sus seguidores tras estrenar su nueva canción, con dedicatoria para Lina Tejeiro. Tomada de Instagram @rechismes

“Flechos, mis amores, nunca nos avergoncemos de expresar lo que sentimos si es desde el respeto. Todo lo que uno se guarda luego son las enfermedades del futuro, termina explotando. Así que, si hoy tienes que asumir una perdida, hazlo, y no te avergüences de ellos, porque aprender a perder es también aprender a ser MÁS FUERTE”, fue el texto con el que el reguetonero acompañó su más reciente publicación.

La publicación ya cuenta con cientos de likes y ha generado algunas reacciones de los internautas quienes le envían mensajes de apoyo a través de la página Rechismes en los que le recuerdan que su indecisión con Lina Tejeiro fue lo que lo llevó a que perdiera el gran amor de su vida; otros le indican que se trata de una estrategia de marketing que utiliza el nombre de la llanera para generar visualizaciones en su nuevo sencillo.

Algunos de los comentarios que más destacan son: “en el amor el que piensa pierde”; “nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve con otro”; “primero bien calladito, ahora que saca canción si muy hablador, eso es puro marketing”; “hoy te toca admirar de lejos lo que antes tenías al frente”; “por qué siempre que ella está haciendo de nuevo su vida, él llega a tratar de desordenársela”, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: