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Atlético Nacional volvería a contar con Diego Arias: le tendría una propuesta al entrenador

El técnico fue despedido después de perder la final de la Liga BetPlay ante el Junior de Barranquilla, sumada a la eliminación de la Copa Sudamericana en el primer semestre

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Diego Arias
El técnico Diego Arias dirigió a Atlético Nacional durante nueve meses y ganó la Copa Colombia 2025 - crédito Colprensa

Nacional abrió un nuevo escenario para Diego Arias después de su ciclo como entrenador de Atlético Nacional, ya que se le abriría un nuevo camino en su carrera profesional, pero no sería de la manera que todos los aficionados esperaban del timonel.

Tras su salida del verde, Arias tendría sobre la mesa una propuesta para seguir vinculado al club. El 12 de junio, el club confirmó el fin de su labor al frente del plantel profesional y la decisión llegó después de un semestre marcado por la presión de los resultados y de los aficionados.

En ese comunicado, Nacional fijó su posición sobre la salida del técnico, con el objetivo de darle un timonazo a todo el proyecto deportivo: “La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo”.

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La propuesta de Nacional para retener a Arias

Según Pilar Velásquez, Nacional le planteó a Arias la posibilidad de continuar vinculado a la organización desde la secretaría técnica. Esa versión lo mantiene cerca de la estructura deportiva del club antioqueño, en un rol afuera de los banquillos para apoyar a la plantilla en otro cargo.

La propuesta responde a su recorrido dentro de la institución. También influye su conocimiento del proyecto y su trabajo previo en las divisiones inferiores, pues venía del conjunto sub-20 antes de asumir como interino en septiembre de 2025.

Diego Arias
Diego Arias volvería a Atlético Nacional para tomar un cargo en la secretaría encargada de la plantilla - crédito @pilarvelasquezv/X

Esa oferta, sin embargo, no implica continuidad como entrenador del primer equipo, pues Arias quiere seguir su carrera como técnico del fútbol profesional, ya sea en la Liga BetPlay o en el exterior, al aprovechar su buena campaña en el primer semestre de 2026, pues sumó 54 puntos en la tabla de reclasificación.

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El paso de Arias por el primer equipo terminó tras una campaña en la que Junior ganó la final ante Nacional, con marcador global de 3-1 en el estadio Atanasio Girardot. A eso se sumó una eliminación en la Copa Sudamericana, a manos de Millonarios por 3-1 también en su casa.

Diego Arias
Diego Arias se va de Nacional con la deuda de no conseguir una estrella para el club - crédito Atlético Nacional

El proceso de Arias comenzó después de la salida de Javier Gandolfi. En esa etapa, asumió el reto de recuperar la identidad del equipo con una apuesta por jugadores jóvenes y una idea ofensiva, aunque los resultados no acompañaron su gestión.

El técnico que se busca en el verde

Atlético Nacional ya negocia con un entrenador “importante” para reemplazar a Diego Arias tras un semestre que terminó con la derrota en la final ante Junior y una serie de tropiezos internacionales que precipitaron también la salida del director deportivo Gustavo Fermani, en plena preparación para el inicio de la Liga BetPlay 2026 II.

El dato lo confirmó Víctor Marulanda, nuevo director deportivo, en declaraciones a Win Sports, al sostener que la institución ya adelanta conversaciones con un perfil de peso en el medio local y regional. “Tiene una grandeza en el FPC y en el fútbol latinoamericano”, dijo al medio, sin revelar la identidad del candidato.

Reinaldo Rueda besando la Copa Libertadores que ganó con Atlético Nacional en el año 2016 - crédito Conmebol
Reinaldo Rueda besando la Copa Libertadores que ganó con Atlético Nacional en el año 2016 - crédito Conmebol

En ese contexto apareció con fuerza el nombre de Reinaldo Rueda, un candidato que desde hace semanas es mencionado como posible sucesor. El entrenador caleño, de 69 años, conserva un fuerte respaldo entre los aficionados por haber sido el artífice del último título internacional del club, conseguido hace 10 años.

Aunque Marulanda no mencionó nombres, buena parte de la afición interpretó sus palabras como una posible referencia a Rueda. El interés alrededor del técnico creció por su historia en el club y por el momento deportivo de Nacional, que necesita un referente con capacidad para conducir la reconstrucción del plantel.

El último trabajo de Rueda fue al frente de Honduras en la eliminatoria al Mundial. Allí clasificó a la tercera ronda como líder de su grupo, pero en la instancia siguiente terminó en el segundo lugar, por detrás de Haití.

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