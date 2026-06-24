Reacciones al extenso mensaje de ‘tusa’ de Gustavo Petro en redes tras la derrota de la izquierda en las elecciones presidenciales: “Está desconsolado”

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje extenso en sus redes sociales con el que desconoció los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Enea Lebrun/Reuters

El extenso mensaje que el saliente presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales, en el que insinuó, entre líneas, su tristeza por los resultados electorales del domingo 21 de junio de 2026, con los que Abelardo de la Espriella se impuso como presidente electo, mereció varios mensajes de distintos líderes políticos opositores.

La extensión del mensaje y los ejemplos que usó en el texto que publicó en cuatro tiempos reunió comentarios y críticas por el uso de frases como “Me siento como si tuviera que entregar la espada de Bolívar a un virrey” o “¿Ahora me aprietan para jurar lealtad a un virrey? ¿A quien le entregó la espada de Bolívar por la que lucharon y murieron tantos y tantas héroes? ¿Quién la va a recibir?“.

PUBLICIDAD

Andrés Forero se pronunció tras extenso mensaje de Petro - crédito @petrogustavo/X

También recibió fuertes comentarios porque en su publicación tomó hechos históricos de varios países—como Rumanía—, para insinuar una posible anulación de las elecciones de segunda vuelta, que siguen bajo escrutinio.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, fue de los primeros en publicar su reacción: “Este anti-demócrata y mal perdedor que en mala hora fue elegido presidente se quiere robar las elecciones. Debe haber un rechazo generalizado, de todo el espectro político y de todas las instituciones, y hay que exigirle que de forma pacífica entregue el poder el 7 de agosto”, dijo. Luego, en otro mensaje, agregó: “¡Fuera Petro! ¡Fuera tirano! (sic)“.

PUBLICIDAD

Daniel Briceño, también férreo crítico del mandatario, afirmó en su perfil que las palabras del jefe de Estado se traducirían en un desconocimiento oficial de su Gobierno de los resultados de las votaciones se segunda vuelta.

“Petro abona el terreno para desconocer el resultado electoral y la victoria de Abelardo de La Espriella. Está ebrio de poder, no sale del impacto, no entiendo como perdió a pesar del voto fusil, la maquinaria y los ríos de plata en las regiones. Está desconsolado (sic)”, dijo.

Daniel Briceño también criticó a Petro por desconocer el resultado de las elecciones - crédito @Danielbricen/X

Papo Amín, presidente del Concejo de Bogotá, se unió a la ola de críticas contra del jefe del Ejecutivo para pedirle que “ya es hora de que vaya aceptando los resultados Presidente @petrogustavo y que asuma la derrota”.

PUBLICIDAD

La representante Katherine Miranda no se quedó atrás y se sumó a las reacciones: “¡Usted perdió, ACÉPTELO! Aquí nadie va a anular las elecciones. ¡Respete la democracia y la decisión del pueblo colombiano que lo castigó a usted en las urnas! (sic)“.

Katherine Miranda también reaccionó al texto de Petro - crédito @petrogustavo/X

El analista político cartagenero Marco Frieri también reaccionó: “No sea ridículo, si eso es intervención, usted ha hecho docenas de ellas. Ha opinado y escogido candidatos en su fin de elecciones. Nada que hacer, el pueblo colombiano los rechazó, acéptelo y llórelo. Cesó la horrible noche para Colombia”.

Qué dice el mensaje de Petro

El presidente cuestionó la legitimidad de las elecciones presidenciales en Colombia, y denunció una supuesta injerencia extranjera determinante en los comicios.

En su texto, Petro hizo referencia a la anulación de elecciones en Rumania por intervención externa y comparó ese caso con la situación colombiana, a la vez que señaló directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su cercanía con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro sugirió que se estudie la posibilidad de anular las elecciones en las que ganó Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Petro señaló: “¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen? (...) “La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia, si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA, y nuestra propia constitución”.

En una especie de paralelo, el presidente Gustavo Petro revalidó la lucha armada que libró el M-19 para pronunciarse frente al presunto fraude electoral, como habría ocurrido según él en 1970 - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario también criticó la respuesta de las autoridades locales: “¿Para Colombia no funciona la Justicia? Los jueces de escrutinio decidieron que de las 55.000 reclamaciones, más del 90%, quedaran como constancias, o procesos para otras jurisdicciones, como la penal”.

Petro también planteó dudas sobre la independencia del sistema electoral y defendió la soberanía nacional como fundamento de la democracia. El exmandatario también evocó episodios históricos y personales para subrayar su postura frente a los acontecimientos actuales y reiteró su compromiso con la vida, la libertad y la defensa de la voluntad popular.

PUBLICIDAD