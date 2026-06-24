Colombia

Hombre le cortó las manos a su ex con un machete para que no recibiera detalles de nadie: la mujer reapareció y aseguró estar “feliz”

La víctima del ataque con machete agradeció seguir con vida, recordó el apoyo de su familia y ahora se enfrenta a una recuperación con atención médica y psicológica mientras avanza el proceso judicial en contra del agresor

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Un machete con manchas de sangre reposa en un piso de concreto agrietado, detrás de una cinta amarilla que dice 'NO PASE' en el interior de una vivienda.
Una mujer fue víctima de un brutal ataque por parte de un sujeto con el que sostuvo una relación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Urely Almario reapareció el 22 de junio de 2026 para pedir justicia después del ataque a machete que sufrió el 10 de junio en Acevedo (Huila), una agresión por la que perdió las dos manos, además de quedar con heridas en la cabeza y la espalda.

En el video difundido en redes sociales, la víctima apareció con vendas en sus brazos y acompañada por Bryan Stiven Rojas Castañeda, su esposo. Allí agradeció el apoyo recibido durante su recuperación: “Yo le agradezco a todas las personas de Acevedo. Si Dios quiere, apenas me recupere, yo vuelvo a Acevedo a darles las gracias personalmente”.

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Del mismo modo, expresó que su principal alivio es haber sobrevivido: “Yo me siento muy feliz porque tengo la vida. Todos los días yo lloro, pero yo lloro de alegría, de saber que estoy viva”, dijo Urely Almario, que también agradeció a sus hijos, a su familia y a su pareja.

El esposo de la mujer sale acompañándola en el video y exige justicia - crédito Huele a boca / Facebook
El esposo de la mujer sale acompañándola en el video y exige justicia - crédito Huele a boca / Facebook

De acuerdo con los reportes del caso, el ataque ocurrió en el barrio San Francisco del municipio de Acevedo, en el sur del Huila, después de que la relación con el joven atravesara dificultades y la víctima decidiera terminarle.

Como consecuencia del ataque, Almario sufrió la amputación traumática de ambas manos y tuvo que ser sometida a varios procedimientos quirúrgicos especializados.

Cabe mencionar que la mujer estaba sola en la vivienda cuando llegó Sebastián Ramírez Arrubla, de 29 años, con el que convivió pocos meses. Después de una discusión, el hombre la atacó con un machete.

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Vecinos del sector acudieron a la vivienda para ayudar a la víctima después de escuchar los desgarradores gritos y la trasladaron a un hospital de Pitalito. Allí le salvaron la vida, aunque no fue posible evitar la pérdida de las manos por la gravedad de las heridas.

El presunto agresor fue capturado pocos minutos después y la propia mujer lo identificó ante las autoridades como el autor del ataque.

El señalado atacante quedó en manos de las autoridades - crédito Policía Nacional
El señalado atacante quedó en manos de las autoridades - crédito Policía Nacional

La Fiscalía le imputó feminicidio agravado en grado de tentativa

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso, además de imputarle el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no aceptó.

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador en audiencia, citado por el medio local La Nación, el hombre atacó a la víctima con “un arma cortocontundente tipo machete” y dirigió múltiples golpes a zonas vitales del cuerpo.

El ente judicial sostuvo además que las lesiones en la cabeza tuvieron compromiso óseo y que la agresión dejó a la mujer en estado crítico, con riesgo de muerte, señalando que la amputación de ambas manos se produjo a nivel de las muñecas y del codo, en un episodio que describió como de extrema violencia.

Por ahora, las autoridades no han informado oficialmente si el presunto agresor estaba bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas al momento de los hechos.

El delincuente de 29 años atacó a su pareja con un machete y le cortó las manos - crédito Acevedo Al Instante / Facebook
El delincuente de 29 años atacó a su pareja con un machete y le cortó las manos - crédito Acevedo Al Instante / Facebook

La víctima recibe atención médica y psicológica

Mientras avanza su recuperación, Urely Almario Gómez recibe atención por parte de especialistas y aprovechó su video en redes sociales para pedir que ninguna otra mujer atraviese una agresión similar y dijo que desea ser “la última mujer” a la que le ocurra algo así.

Por su parte, su esposo Bryan Stiven Rojas Castañeda agradeció las muestras de apoyo y reclamó que se haga justicia frente a quienes cometen este tipo de agresiones contra las mujeres.

Medios como La voz de la región indicaron que el abogado Carlos Alberto López Romero, defensor de la víctima, aseguró que ninguna circunstancia justifica la violencia dentro de los hogares, por lo que hizo un llamado a las personas que estén en riesgo a acudir a las redes de apoyo previstas para la protección frente a entornos violentos.

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