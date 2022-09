Martín Cardetti está cerca de volver a dirigir en Colombia tras su paso por Independiente Santa Fe

Martín Cardetti ya tendría todo listo con el Real Cartagena de la primera B.

El Real Cartagena cumple una campaña para el olvido en el Torneo BetPlay Dimayor ocupando la penúltima casilla del campeonato con nueve puntos e igual número de goles en contra bajo la orientación de Óscar Passo, que es un hijo de la casa y tomó las riendas del Auriverde en mayo pasado.

Los números no han acompañado al bolivarense, ex Atlético Nacional y Deportes Tolima, quien ya ha tenido varios desencuentros con la prensa cartagenera, que públicamente ha pedido la salida de la dirección técnica del entrenador de 42 años, que no se ha quedado callado y ha respondido ante los cuestionamientos.

“Porque tengo dignidad, por eso miro a todo el mundo en la cara. He trabajado convencido de lo que se estaba haciendo, me he ganado las cosas, se han hecho las cosas de la mejor forma, pensando siempre que las cosas iban a salir bien”.

El exjugador de la selección Colombia añadió ante su molestia con los periodistas locales: “Lastimosamente, las cosas no fueron así. Pero siempre voy a mirar a todo el mundo de frente, porque no he robado a nadie, porque no he matado a nadie, porque tengo dignidad, y por eso vengo a dar la cara”.

Este jueves el Real Cartagena se impuso 2-0 en condición de visitante al Atlético FC con anotaciones de Sebastián Giraldo y un tanto en propia puerta de Claudio Rubiano para certificar la victoria, que poco sirve para acercarse a los cuadrangulares finales del ascenso, teniendo en cuenta que rentan cuatro fechas y están a nueve puntos del octavo puesto.

Para que el Real Cartagena clasifiqué a la próxima fase del Torneo BetPlay Dimayor deberá ganar los 12 puntos que le restan, pero no solo le bastará con ganarlo todo, también tendrá que esperar que los equipos de la parte alta de la tabla de posiciones cedan terreno, un panorama bastante complejo para los dirigidos por Óscar Passo que no tendría asegurada su continuidad para el próximo año.

Pese al apoyo de las directivas del Real Cartagena, Óscar Passo tendría las horas contadas, ya que surgió una información sobre el estratega que llegaría a tomar la vacante para 2023.

De acuerdo con la información publicada través de la cuenta de Twitter del periodista de ESPN Julián Capera, un argentino con pasado en la capital de la república es el favorito a tomar las riendas del conjunto Heroico. Además, el técnico ya sabe lo que es dirigir en la segunda división del fútbol colombiano. “Acuerdo de palabra entre Real Cartagena y el entrenador argentino Martín Cardetti. Debe firmarse pronto”

El argentino, con pasado en Independiente Santa Fe y Bogotá FC, regresaría a Colombia. Tomado de @JulianCaperaB

El Chapulín, que en su etapa como jugador defendió los colores del Deportivo Cali, tiene todo acordado para asumir un nuevo reto profesional tras su última experiencia en la raya del campo con Independiente Santa Fe, al que dirigió en 20 partidos con un saldo de 9 victorias, 7 derrotas y 4 empates para un rendimiento del 66.67%.

Cabe señalar que en 2021 tuvo su primera experiencia en Colombia, cuando asumió la dirección técnica del Bogotá FC, con un total de 32 juegos en los que acumuló 13 triunfos, 7 empates y 12 derrotas.

