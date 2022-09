Hinchas de Junior se burlaron de Unión Magdalena tras pasar a la final de Copa BetPlay: “Se busca clásico, descendidos”

La reacción de las redes sociales a la clasificación de Junior de Barranquilla a la final de la Copa BetPlay. Imagen: @JuniorClubSA y @JuniorF1plus.

En el estadio Sierra Nevada, Unión Magdalena recibió en su casa a Junior de Barranquilla, en el clásico de la costa Caribe, para definir al último finalista de la Copa BetPlay. Con el global a su favor por 1-0, los samarios salieron al terreno de juego con el objetivo de sellar el marcador a su favor, pero el cuadro Tiburón hizo efectivo el dicho “entrenador nuevo, victoria segura” y le robaron el tiquete a la final al Ciclón.

El encargado de colocar la paridad en el global fue Fabián Sambueza, quien definió el 0-1 final tras recibir un pase de la muerte de su compañero Omar Albornoz. El resto del encuentro se caracterizó por ser de ida y vuelta, pero ninguno de los equipos logró hacer la diferencia, forzando a la definición del partido desde la serie del punto penal.

En este, hubo un Vacca villano y un Bacca héroe. El tercer cobro de Unión Magdalena fue ejecutado por Juan Pablo Vacca, quien vio su disparo ser atajado por el guardameta del conjunto Currambero Sebastián Viera. Desde ese punto los junioristas no fallarían en ninguno de sus penales y fue Carlos Bacca el encargado de sentenciar el partido a su favor.

Con ambos pies en la final, la afición del equipo de la Arenosa celebró por todo lo alto y las redes sociales se llenaron de cientos de mensajes, algunos apoyando al equipo dirigido por Julio Comesaña y otros burlándose del Unión, su tradicional rival de patio, que se quedó ad portas de tener la oportunidad más grande de conseguir su segundo título en el Fútbol Profesional Colombiano.

Desde la propia cuenta oficial del Junior le lanzaron una pulla a los samarios que desató las burlas. Por medio de un trino, los de Barranquilla afirmaron que en el Caribe solo hay uno:

El Junior de Barranquilla le envió una puya a Unión Magdalena tras derrotarlos y clasificar a la final de la Copa BetPlay. Imagen: @JuniorClubSA.

La publicación de los nuevos finalistas, dio paso a que una parte de la hinchada se dedicara a mofarse del Unión, con mensajes como: “Se busca clásico, descendidos”, “La historia nunca cambia, Junior arriba y los culozungos abajo, VAMOS”, “Míralo veeee míralo ve el que no salta es de la B”, “Gracias equipo hermoso no nos podía eliminar el vientico”, “Se busca clasico decente, Real Cartagena y unión Magdalena no existen” los junioristas

De igual manera, también existió el espacio para que la afición del Rojiblanco le agradeciera al recién llegado director técnico, Julio Comesaña, por haber conseguido la remontada y permitido que el equipo se instaurara en una nueva final. Con varias imágenes alusivas al Pelo e’ Burra, la mayoría de seguidores admiró el trabajo que realizó en la última semana

La afición del Junior le agradeció a Julio Comesaña su labor para clasificar a la final de la Copa BetPlay: @yosoytabor.

Por su lado, tanto los aficionados del Ciclón Bananero, como aquellos que no siguen al Junior, no se quedaron callados y respondieron a las burlas. Especialmente a aquellas que buscan un rival para el clásico. Ya que de tres partidos que los Curramberos han jugado contra Unión este semestre han perdido dos de ellos:

“Señores les ganaron dos de los 3 clásicos este semestre a ver si se dan cuenta y además juegan horrible”, “Jajaja pasaron en penales contra un equipo de segunda … Hicieron el gol y se echaron atrás, no hay que tener mucha táctica para eso”

Fuera de las burlas o los chistes, lo que si es cierto es que la jerarquía terminó venciendo en esta serie y ahora será Millonarios quien podría llegar a borrarle las sonrisas a los barranquilleros o aumentárselas más.

