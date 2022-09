Así reaccionó Marcelo a la llegada de James Rodríguez al Olympiacos: “Muy feliz de estar otra vez contigo”

Marcelo y James Rodríguez Foto: IG Marcelo

James Rodríguez finalmente se oficializó como jugador del Olympiacos de Grecia este jueves 15 de septiembre tras varios traspiés en el mercado de fichajes en Europa. El futbolista cafetero se reencuentra con quien fuera uno de sus más cercanos compañeros en su paso por el Real Madrid, Marcelo Vieira da Silva.

El brasilero no dudó en manifestar su alegría por volver a ser compañero de escuadra con el colombiano en Olympiacos, equipo de la élite del fútbol griego en donde se espera que la dupla logre grandes resultados.

“¡¡¡Así que feliz de estar de vuelta contigo hermano 🤜🏼🤛🏾 Bienvenido @jamesrodriguez10 !!! ¡¡¡Vamos chicos!!! 🔴⚪️ #M12″, puso en redes sociales el brasilero.

Rodríguez cumplió su propósito de salir del Al Rayyan de Catar esta misma temporada, luego de que por seis meses no tuviera continuidad en el juego con la escuadra, siendo su última presentación el pasado 7 de septiembre en la derrota con el Al Markhiya 2 a 1.

Sin embargo, el descontento de la hinchada terminó de confirmar de que su estadía en el equipo era mala ideal, lo cual no iba a ser viable por los próximos seis meses, pues a las afueras del estadio algunos seguidores cataríes lo estaban esperando para reprocharle su falta de juego, mientras que la prensa local se le iba encima con ácidas columnas de opiniones en donde, incluso, aseguraron que “reclamaba constantemente lesiones para no jugar”.

El camino para poder terminar su contrato con el Al Rayyan fue largo y lleno de trabas, pues cuando quiso dar el paso para el fútbol español hacia el Valencia, se encontró con el desinterés del club y el inmediato cierre del mercado de fichajes a las pocas horas.

El cucuteño había declarado “Mi situación, lo que pasa es el tema del salario. Todos los equipos quieren fichar jugadores jóvenes ya tengo 31. Para los equipos que fichen un jugador de 31 años ellos son los que quieren poner todas las condiciones. No sé lo que va a pasar. opciones hay, solo que vamos contra el tiempo. Ya cierran el mercado, no tengo claro cuando, pero si me tengo que quedar será un año más”.

Por lo que intentó hacerle un guiño al equipo español proponiéndose como pase gol para el uruguayo Edinson Cavani, pero finalmente no se dio su llegada. Caso similar le pasó con el equipo turco el Galatasaray, quien cerró sus puertas al jugador a última hora, pues no llegaron a un acuerdo con el Al Rayyan.

Finalmente su ida del equipo catarí se dio por rescisión de contrato por mutuo acuerdo, según informaron desde las redes sociales del equipo, lo que permitió que el cafetero llegara como agente libre al equipo griego como uno de los fichajes más valiosos de esta temporada para el equipo.

A pesar de esto, James no jugaría la Europa League por ahora con su nuevo equipo, pues las inscripciones de jugadores que participarán en este torneo cerró el pasado 2 de septiembre, las opciones aún quedan abiertas para enero.

Mientras tanto podrá concentrarse en sumar minutos, incluso, pensando en poder volver más competitivo a la Selección Colombia.

