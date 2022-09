Así reaccionó la tenista colombiana Camila Osorio al enterarse del retiro de Federer en plena rueda de prensa

Camila Osorio deja un mensaje espontáneo a Federer tras el anuncio de su despedida del tenis. Pantallazo

La tenista colombiana, Camila Osorio, se enteró en rueda de prensa sobre el retiro del tenis profesional del histórico Roger Federer esta mañana 15 de septiembre, el anuncio lo conoció la cafetera gracias a los periodistas que le preguntaron si deseaba dejarle un saludo al suizo, lo que la tomó por sorpresa al no entender el contexto.

Osorio solo pudo preguntar “¿Cómo así?, a lo que le explicaron que el laureado deportista había decidido la fecha en que dirá adiós al deporte blanco a sus 41 años de edad. Osorio, con risa nerviosa, solo pudo responder: “Federer, si estás viendo esto, esto es por ti también, eres mi inspiración, te quiero mucho”, mientras generaba risas entre la prensa que la entrevistaba.

Finalmente en redes sociales subió el video del momento y agregó “Gracias Roger. Me voy a llorar otro poquito más”.

La cafetera hace parte de la nueva generación de tenistas que empiezan a mostrarse a nivel mundial y que desean en algún momento poder emular a sus grandes ídolos. Este mes también se recordará por la despedida de la norteamericana Serena Williams del tenis profesional, siendo dos los grandes referentes que han decidido detener sus carreras deportivas causando gran revuelo en el mundo del deporte en general.

Camila, número 68 en el ranking, viene de jugar el US Open en Estados Unidos en donde logró vencer en la primera ronda a la norteamericana Ann Li, con parciales de 1-6, 6-3 y 6-1, siendo este un gran debut para la cucuteña; sin embargo, en la segunda ronda cayó con Alison Riske-Amritraj por 4-6, 7-6, despidiéndose así del último Gran Slam del año.

En esta ocasión, algunas voces como la del español Rafael Nadal, quien ha sido un valioso rival de Federer, se unieron a la de Osorio para despedir a uno de los más importantes tenistas que ha tenido el mundo en los últimos tiempos.

“Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para el deporte mundial. Ha sido un placer pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha”, dijo en parte de su carta emotiva carta.

Federer comunicó su retiro este jueves con estas palabras: “Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje hacia mi estaba claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”.

El suizo aún jugará un último ATP la semana entrante antes de guardar definitivamente su raqueta, la cual hizo brillar por más de 20 años al máximo nivel frente a grandes exponentes: “La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el circuito”.

