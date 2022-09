En Venezuela desmienten a aerolínea colombiana que anunció vuelos de Bogotá a Caracas desde el 4 de octubre

Imagen de referencia del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Foto Presidencia de la República.

En Venezuela le bajaron a la emoción ante la próxima reapertura de vuelos desde y hacia Colombia ante el restablecimiento de relaciones entre el régimen del vecino país y el gobierno del presidente, Gustavo Francisco Petro, y desmintieron el anuncio de la aerolínea Wingo que anunció recientemente que desde el próximo 4 de octubre se tendrá nuevamente vuelos entre Bogotá y Caracas.

Así lo señaló el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), Juan Teixeira Díaz, quien a través de su cuenta oficial de Twitter desmintió a esa aerolínea colombiana y advirtió que de continuar promocionando el retorno de ese vuelo entre las dos capitales, estarían engañando a los usuarios.

“El @InacVzla ratifica que lo ahí indicado aun no ha sido autorizado por la autoridad aeronáutica venezolana. Hacemos un llamado a las aerolíneas extranjeras y nacionales a no hacer anuncios sin tener las autorizaciones respectivas y sin haber cumplido con los requisitos de ley (sic)”, reaccionó el funcionario a una publicación en esa red social en que la aerolínea hacia el anuncio.

En medio de ese hilo de Twitter, un ciudadano le reprochó que no deberían ponerle trabas a ese proceso con el que se busca reintegrar las relaciones entre los dos países. Sin embargo, el funcionario del país hermano le contestó que se trataba de cumplir estándares mundiales y agregó que si esa compañía continuaba promocionando ese destino, estarían inmersos en publicidad engañosa.

“Estimado amigo. No son trabas, son normas aeronáuticas internacionales que se deben cumplir. Y si no se cumplen, al hacer anuncios, estás haciendo ofertas engañosas a los usuarios, porque aun no cuentas con los permisos. Nuestro deber es alertar al pasajero. Es simple (sic)”, respondió el también general de la reserva activa de las fuerzas armadas del vecino país.

Se debe recordar que el pasado lunes Wingo anunció el restablecimiento de los vuelos entre los dos países tras el anuncio conjunto entre el jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de reabrir sus fronteras el próximo 26 de septiembre.

Además, tampoco tenían relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, y las reanudaron a finales de agosto luego de que Petro designara como embajador en Caracas al exsenador Armando Benedetti, y Maduro nombrara al excanciller Félix Plasencia como el jefe de la misión venezolana en la capital colombiana.

Según la compañía colombiana, se estima que el primer vuelo despegará el próximo 4 de octubre cuando esperan “reiniciar la ruta entre Bogotá y Caracas”.

“La venta de boletos para esta ruta se iniciará en (los) próximos días, una vez las autoridades aeronáuticas aprueben los itinerarios que ya fueron registrados”, agregó Wingo en un comunicado.

Además del restablecimiento de la ruta entre Bogotá y Caracas, Wingo ofrecerá dos rutas adicionales entre Colombia y Venezuela.

“Se trata de los vuelos entre Medellín y Caracas, a partir del 18 de octubre próximo (...) y entre Bogotá y Valencia, una vez ésta sea aprobada por la autoridad venezolana, la cual se espera inaugurar el próximo 3 de noviembre”, agregó la información.

Antes de la pandemia Wingo era la única aerolínea colombiana que tenía conexión aérea regular entre ambos países con cuatro vuelos por semana entre el aeropuerto El Dorado de Bogotá y el de Maiquetía, en Caracas.

“Celebramos la reapertura de cielos entre Colombia y Venezuela y nos comprometemos con ser un operador aéreo relevante en dicho mercado. Vamos a iniciar la operación entre Bogotá y Caracas con la misma capacidad que teníamos previo a la pandemia”, señaló en el comunicado el presidente ejecutivo Wingo, Eduardo Lombana.

(Con información de agencias)





