Irene Vélez asegura que hay una campaña de desprestigió contra ella: “Mis títulos hablan de mi preparación”

BOGOTÁ 11 de agosto. Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres. (Presidencia de Colombia)

Tal vez una de las funcionarias que ha sido más cuestionada en lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro, ha sido la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez Torres, quien en múltiples ocasiones ha protagonizado salidas en falso o ‘lapsus’ ante los medios de comunicación.

Precisamente la jefa de la cartera de Minas indicó durante un debate de control en el Senado de la República por los altos precios en las tarifas de energía, que ha sido víctima de una campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación y que dicha campaña no se debería trasladar a los escenarios políticos, además de resaltar la formación académica que tiene.

“La campaña de desprestigio que en este momento circula en los medios no debería reproducirse en un espacio como este, democrático. Seguramente mis títulos de posdoctorado, doctorado, maestría, mis becas, etc, hablan de mi preparación y también voy a poder expresarles lo que he aprendido con la gente”, comentó la ministra Irene Vélez.

Esta no es la única ocasión en el que la ministra ha resaltado sus conocimientos, Vélez en medio de la Comisión I del Senado, indicó: “He sido académica toda mi vida y desde ese lugar he buscado contribuir a las sociedades locales, con las que siempre he trabajado desde algo que se conoce como la investigación activista, es decir, dándole mi conocimiento, mis herramientas académicas técnicas también desde el campo de las ciencias humanas y sociales, al servicio de la transformación social, al servicio de las comunidades que más lo necesitan, al servicio de la paz”.

Esto lo dijo la jefa de la cartera de Minas, ya que durante una parte de la Comisión mientras hablaba en su intervención tuvo un lapsus que la hizo olvidar la palabra subasta. La ministra Vélez, para salir del paso a las críticas, publicó en Twitter que “seguro van a decir que en la #ComisiónI del @SenadoGovCo olvide el término ‘subasta’, pero NO van a decir que presentamos al país los principios de la #TransiciónEnergética”.

Se debe recordar que la Ministra ha sido en múltiples veces cuestionada por los medios de comunicación y por la oposición, como lo fue cuando confundió unidades de mil con decenas en un dato crucial sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), o cuando dejó incompleta una rueda de prensa terminándola en medio una de las preguntas.

También el sector del Gobierno ha señalado varias de estas críticas como ataques por parte de medios y sectores puntuales, así lo señalaría el mismo presidente Petro comparando la situación de la Ministra Vélez con lo que fue su alcaldía en Bogotá.

Otro de los aspectos que han señalado diferentes sectores políticos son las críticas a la jefa de la cartera de Minas como ataques machistas, situación que ha llevado a varias funcionarias a solidarizarse con Irene Vélez, incluso figuras de la oposición como la Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

“Quiero, no solamente solidarizarme, sino decirle que yo creo el debate político debiera ser mucho más concentrado en las ideas que en las personas y ojalá este debate sirva para que avancemos en eso y defendamos el liderazgo de las mujeres en la política”. Y añadió que, “ser mujer en la política es muy difícil y los ataques en general no son sobre las ideas, sino sobre las personas. Dígamelo a mí, que he tenido que sufrir esos ataques”.

SEGUIR LEYENDO: