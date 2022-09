Presidente Petro volvió a salir en defensa de su ministra de Minas tras su polémica intervención en el Senado

La ministra Irene Vélez nuevamente se vio inmersa en una polémica al leer en su intervención en un debate de control de político en el Senado de la República. Foto: Captura de pantalla

Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía del gobierno del presidente, Gustavo Francisco Petro, por su serie de salidas en falso, se ha convertido en la más controvertida de las funcionarias de la actual administración. No obstante, el jefe de Estado la defiende y la respalda ante lo que muchos califican como la torpeza política de la funcionaria.

A sus polémicas propuestas como la de que Colombia se abastezca con gas de Venezuela, que las grandes economías del mundo decrezcan en favor de los países en vía de desarrollo como Colombia, su confusión con unidades de mil y decenas cuando señaló que en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) había un déficit de 10.000 billones de pesos, ahora se sumó que leyó su intervención en su primer debate de control político en el Senado de al República, algo que está prohibido dentro de los lineamientos del Legislativo.

Pese a esas controversias, el mandatario ha rescatado a Vélez contrargumentado las críticas contra ella, un ejemplo fue la defensa de su teoría de que los países ricos frenen su desarrollo y aseguró que era de vanguardia en el mundo, ante la depredación que hacen esas naciones de los recursos naturales en el mundo.

“No entiendo como en las facultades de comunicación social no se este enseñando el gran debate del mundo de hoy: la crisis climática y la creencia absurda en un modelo de crecimiento lineal en un planeta finito. (...) Las teorías del decrecimiento, surgen de uno de los mejores economistas del mundo: Georgescu-Roegen, quien articuló el proceso económico a las leyes de la termodinámica en física”, expresó en su momento.

Y cuando Vélez tuvo el lapsus sobre el hueco fiscal del Fepc, Petro no solo corrigió el lapsus de la funcionaria, sino que de paso puso en conocimiento de la opinión pública lo que sería una crisis en el tema de los combustibles que, según él, inevitablemente tendrán que incrementarse.

“El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”, publicó también en su cuenta oficial de Twitter.

Y ahora, con este reciente episodio, donde Vélez leyó en su intervención ante el Senado, el jefe de Estado la volvió a defender y aseguró que buscan tergiversarla ante la opinión pública colombiana solo mostrando el aparte en que la ministra comete el error durante su comparecencia.

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio, con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer. El hecho de no poner (la grabación completa) muestra ánimo de desinformación”, trinó.

La publicación del presidente en la mencionada red social la hizo en reacción al trino de la periodista Camila Zuluaga en el que criticó a la funcionaria.

“Es una falta de respeto con los colombianos que nombren a una persona como ministra que tenga tanto desconocimiento de la cartera que maneja y del sector público. A los ministerios no se llega a aprender, hay que llegar aprendido. ¡Por eso los nombran!”, expresó la comunicadora.

Trino del presidente, Gustavo Petro, en defensa de la ministra Irene Vélez. Foto: Captura de pantalla

Pero no solo el primer mandatario defendió a Vélez, a la ministra le salieron más escuderos como fue el caso del representante a la Cámara por Bogotá David Racero que señaló que ella estaba en una etapa de aprendizaje.

“Lo que le pedimos a la ministra es acelerar ese proceso (...) especialmente cuando va a hacer los anuncios ante la opinión pública. Pero confiamos en sus capacidades (...) en los criterios que tuvo presente el presidente Gustavo Petro para nombrarla”, indicó.





