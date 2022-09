El colombiano Óscar Estupiñán fue elegido el mejor jugador de agosto en el Championship de Inglaterra

Óscar Estupiñán es el goleador del torneo de segunda división en Inglaterra.

El estupendo arranque liguero de Óscar Estupiñán con Hull City lo convierte en el máximo goleador de la Championship, segunda división de Inglaterra, con 7 goles convertidos en ocho encuentros. Con 25 años y tras su paso por Once Caldas, Vitoria Guimaraes, Barcelona de Guayaquil y Denizlispor, el vallecaucano parece haber encontrado por fin el lugar donde su olfato de goleador podrá ser aprovechado de la mejor manera.

Su debut en las redes se dio el 13 de agosto del presente año en el partido donde su club enfrentó al Norwich City. El primer tanto se dio luego de un despiste defensivo del Norwich hizo que el balón suelto le cayera al colombiano para rematar desde dentro del área chica. El segundo gol se dio en el segundo tiempo luego de un tiro de esquina donde el balón cayó en Estupiñán que convirtió su remate acomodando el balón en el primer palo.

El ex Once Caldas se volvió a reportar en las redes rivales ante el West Bromwich el 20 de agosto en la quinta jornada del torneo. Si bien sus goles no evitaron la derrota demostraron el gran estado de forma del jugador colombiano. La primera anotación del delantero se dio tras un contraataque del Hull City. Estupiñán marcó su posición en el área sobre el punto de penal y tras un pase de Tetteh, que venció al portero. Sobre el final del partido, cuando ya estaba todo liquidado, llegó el segundo gol.

Por último, su grata actuación en el mes de agosto se cerró con un triplete en la victoria 3-2 ante el Coventry City a la siguiente jornada. El primero se dio tras un remate del volante del Hull City, Lewie Coyle, despejado por el portero rival Simon Moore, Estupiñán cabeceó el balón en la raya final para abrir el marcador. Estupiñán apareció nuevamente al filo del descanso para dar ventaja a su equipo. Un centro desde la derecha encontró al colombiano con algo de suerte para marcar sin oposición.

El tercer gol de Estupiñán llegó en la parte complementaria. Lewie Cole envió un centro por la derecha que Callum Elder bajó de cabeza para el colombiano que se arrojó al suelo para empujar el balón. Óscar Estupiñán declaró ante la página oficial del club luego de recibir el premio como mejor jugador del mes en el Championship:

“Es un premio que refleja el trabajo en equipo, desde el portero hasta los atacantes y el entrenador. ¡Estoy sorprendido con la cantidad de goles que he marcado! (...) Mis compañeros son los que me han permitido tener ocasiones de marcar esa cantidad de goles. Este es un premio para todo el equipo”.

Entre tanto el entrenador Shota Arveladze destacó el hecho que un jugador de su plantilla ganara un distinción entre todos los clubes del campeonato, “En primer lugar, ha sido un gran comienzo para Óscar. Me ha impresionado mucho cómo se ha adaptado al Campeonato y espero que continúe de esta forma. En segundo lugar, debemos agradecer a todos los muchachos del equipo por darle esta oportunidad: trabajo en equipo. Espero ver esto más a menudo: un jugador de Hull City ganando un premio”.

