$1.500 millones en ventas dejó el primer fin de semana de la Fiesta del Libro en Medellín

100.000 asistentes, disfrutaron de una serie de actividades y talleres en el primer fin de semana de la feria de libro en Medellín. Foto vía: Secretaría de Cultura Ciudadana

El primer fin de semana de la Fiesta del Libro en Medellín superó las expectativas económicas de los 160 expositores de la muestra comercial, quienes reportaron que superaron los 1.5000 millones de pesos en ventas y aproximadamente 100.000 visitantes fueron registrados durante estas jornadas.

Cabe resaltar que esta nueva edición se desarrolló en el Carabobo Norte, lo cual ha favorecido la asistencia y el despliegue de actividades en espacios que suman a la estrategia de reactivación económica en la ciudad, después de las restricciones implementadas en 2020 y 2021 debido a la pandemia.

“Vamos muy bien en nuestros primeros días de la Fiesta del libro y la Cultura en su edición 16. Esta fiesta es pública, es para todos, tenemos las puertas abiertas para que la ciudadanía venga y se apropie de este espacio importantísimo para la ciudad, que constituye uno de los patrimonios culturales más importantes. Invitadísimos para que vengan y recorran todas las actividades y toda la pasión por el mundo de las letras y la literatura que se respira dentro de la Fiesta del Libro y la Cultura”, resaltó Juan David Maya, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio.

En cuanto a las cifras que reportaron los libreros, más de 35.000 libros fueron vendidos durante estas jornadas, lo que representa un aporte de gran medida en la reactivación económica del sector de las librerías y editoriales, además se ha visto un impacto positivo de consumo en los puntos estratégicos de comida, dulcería y bebidas.

“En Vestigio editamos ciencia ficción y literatura extraña, bizarro y literatura portuguesa y con la Valija de Fuego estamos también por una cuestión de elementos de ideales, porque funciona como una editorial contestataria, punk y anarquista, que son ideales que nosotros compartimos. Nuestra experiencia en la Fiesta del Libro ha sido súper positiva, ha sido muy interesante ver cómo la gente responde ya en vivo al producto y a los contenidos que nosotros tenemos”, añadió el expositor Diego Cepeda, de la editorial Vestigio.

La Fiesta del Libro Medellín 2022, un espacio lúdico y cultural para todas las edades Foto vía: Secretaría de Cultura Ciudadana

Por otra parte, las actividades que presentaron mayor participación y asistencia de público, durante este fin de semana fueron: la obra ‘Coronavirus’ del Águila Descalza ,la cual contó con más de tres mil espectadores en la Tarima Carabobo, igualmente, los lanzamientos del escritor Mario Mendoza, “Leer es Resistir” y la novela gráfica junto a Keco Olano y Heidi Muskus “Los Fugitivos”, convocaron a 1.500 personas.

Al mismo tiempo, la Fiesta de Libro contó con una invitada de honor, la autora argentina Camila Sosa, quien conversó con la docente e investigadora Analú Laferal sobre la literatura, la escritura y las palabras como forma y camino hacia una identidad, esta cita convocó a más de 350 asistentes.

Por otro lado, durante las jornadas se destacó el primer Encuentro de Oralidad, en el Teatro Explora y en la Tarima Carabobo, siendo este un espacio para disfrutar la riqueza oral de las comunidades y culturas colombiana. Este encuentro resaltó desde lo más tradicional como la cuentería, la trova, la poesía y los saberes ancestrales, así como las formas urbanas con el freestyle y rap.

“El balance este fin de semana es muy positivo, hemos superado todas las expectativas, tanto en número de asistentes como en ventas. Hemos tenido una fiesta grande, volvimos a los espacios de siempre: Carabobo, Parque Explora, Parque de los Deseos, Casa de la Música, Universidad de Antioquia y, por supuesto, Jardín Botánico”, comentó Ana Piedad Jaramillo, directora de los Eventos del Libro de Medellín,

La directora de los Eventos del Libro de Medellín, resaltó el balance positivo que se desarrolló durante el primer fin de semana de la Fiesta del Libro

En relación con las actividades desarrolladas para los más pequeños (niñas y niños) ‘El Jardín Lectura viva, el corazón de la Fiesta’ registró la participación de más de 21.600 niños y jóvenes en los diferentes talleres literarios, de escritura y oralidad que se fueron desarrollando durante los dos días.

En lo que se refiere a los 54 emprendedores de la estrategia ‘Hecho en Paz’ de la Secretaría de No-Violencia, reportaron ventas de 25 millones de pesos, desarrollando mensajes de reconciliación a través de productos como chocolate, cerveza artesanal, confecciones y tejidos, entre estos participantes se aprecian los firmantes por la vida y por la paz.

“Hoy estuve en la Fiesta del Libro y la Cultura, estuve con dos amigos conversando y viendo muchísimos libros supremamente interesantes y nos sirvieron tanto para ampliar nuestros recorridos como personas, decir: ‘¡Este ya me lo leí o este autor no lo conocía, o mira esto tan chévere, tan bacano!’, y también pudimos ver que había muchas cosas de nuestra profesión que no habíamos conocido, temas de investigación o sobre filósofos o poetas que en la vida había conocido o escuchado”, destacó Yuliana Baena, asistente de la jornada.

Finalmente, estas son otras actividades que se desarrollaron de manera significativa para los asistentes como para los promotores y expositores, en la Fiesta del Libro Medellín 2022:

-Voceros: Juan David Maya, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio; y Ana Piedad Jaramillo, directora de los Eventos del Libro de Medellín

-Se destaca la visita de los escritores Mario Mendoza y Camila Sosa, con presentaciones que superaron los 1.850 espectadores.

-El Encuentro de Oralidad fue una de las citas más aplaudidas con más de 4.000 asistentes durante las dos jornadas.

-En las actividades de promoción de lectura, escritura y oralidad del Jardín Lectura Viva han participado 21.661 niños, jóvenes y adultos.

Uno de los representantes alternativo de literatura, respaldó la importancia de estos espacios culturales y de saberes

