Mayer Cándelo se rehúsa a salir del Deportivo Cali y afirma “estoy en el equipo que amo”

Mayer Cándelo se rehúsa a salir del Deportivo Cali: “Si estuviera en otro equipo, de pronto me voy, pero estoy en el equipo que amo”

La campaña de Mayer Cándelo a cargo del Deportivo Cali no es buena en materia de números. El otrora volante asumió la dirección técnica durante la pretemporada del segundo semestre del año y en diez partidos dirigidos suma cinco derrotas y cinco empates. Esto comienza a agotar la paciencia de los hinchas que lo señalan como el responsable del bajo rendimiento del equipo.

El reciente partido del club verdiblanco, valido por la fecha 11 del campeonato, fue ante Atlético Bucaramanga y terminó en empate 1-1. Resultado que alarga la racha sin victorias que llega a 12 partidos sin sumar de a tres puntos, esto por Liga BetPlay. La última fue ante Once Caldas en la fecha 17 del torneo cuando ganaron 1-0 con gol de Daniel Luna. Aquella vez, el entrenador era Rafael Dudamel.

En la rueda de prensa después del partido ante el conjunto Leopardo, Mayer Cándelo aseguró que por su cabeza no pasa la idea de renunciar a la dirección técnica del equipo del que es hincha. Además, aseguró que hay quienes pagan para hablar mal de su club y esto es lo que genera un mal ambiente, lo cual hace más difícil aun que se consigan las victorias, tan necesaria ahora que son últimos en la tabla de posiciones:

“Hay que seguir dando el pecho a esta situación, no me voy a rendir nunca, los que quieren que me vayan no me voy a ir, así paguen y hagan locuras. Los hinchas no saben las verdades que a veces pasan aquí, hay gente que cree que me está haciendo daño a mí, pero la verdad le están haciendo daño es a la institución”.

Mayer recordó el mito de lo exigente que es la hinchada del Deportivo Cali. Cuando el equipo vallecaucano hacía de local en el estadio Pascual Guerrero se habla del temido segundo piso de occidental. El entrenador dijo que han buscado trabajar psicológicamente con los jugadores pero aun así los resultados no se consiguen:

“El equipo está golpeado psicológicamente y por mucho que se trabaje la mente, se les hace difícil porque son seres humanos y vivir está presión no es fácil y más en el Deportivo Cali donde nuestros hinchas, yo me considero hincha, somos difíciles y nunca nos gusta nada así ganemos (...) Cada partido cambiamos uno o cuatro jugadores porque queremos cambiar las cosas y no podemos seguir haciendo las mismas. Todos nos hemos visto mal, pero no queremos culpar a nadie”.

Por último, Cándelo aseguró que ha recibido el apoyo por parte de la junta directiva y que aunque lo quieran hacer ver como el culpable de la mala racha, esta se extiende a ocho meses atrás y su compromiso con el club sigue más vigente que antes:

“Nunca me han condicionado, estoy tranquilo porque de parte de los directivos he tenido el apoyo. A pesar que se han manejado cosas diferentes, que muchos no quieran que esté en el equipo eso no quiere decir que esté condicionado, no me esperaba que la gente hiciera locuras o que pagara para que no fuera el entrenador, pero gústeles o no todavía son el técnico y nadie me ha hablado que me tengo que ir”.

El Deportivo Cali citó a una rueda de prensa con el presidente Luis Fernando Mena para el lunes 12 de septiembre a las 4:00 de la tarde en la sede administrativa del equipo. El próximo partido será el miércoles 14 de septiembre a las 8:15 de la noche ante Deportivo Pasto, encuentro que había sido aplazado por la séptima fecha de la Liga BetPlay.

