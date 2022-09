Más de 30 personas fueron asaltadas por hombres armados en dos restaurantes de Bogotá. (Foto referencia: Park Way - Bogotá)

Mientras en el Concejo de Bogotá se continúa dando el debate sobre la problemática de inseguridad de la ciudad capital, en las calles los hechos delictivos no cesan. El pasado viernes, una de las localidades del Distrito Capital se vio envuelta en el flagelo de los robos que se viven en la ciudad. En el barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo, especificamente en el Park Way, lugar que se ha constituido como uno de los centros más importantes de los gastrobares y centros turísticos de la ciudad, más de 30 comensales fueron víctimas de un atraco masivo.

De acuerdo con la información preliminar sobre el hecho, hombres armados ingresaron a dos restaurantes ubicados sobre el Park Way, una vez estaban adentro, intimidaron a los clientes y les arrebataron sus pertenencias. Se habla de un total aproximado de 35 personas. Lo que inicialmente se trataba de una salida agradable para cenar, se convirtió en una pesadilla y en la impotencia de los ciudadanos de no poder hacer nada para evitarlo o defenderse de los hombres que tenían la ventaja de estar armados.

El atraco masivo se registró en la noche del pasado viernes pero solo se dio a conocer este lunes. Una cámara de seguridad logro captar el momento y toda la escena delictiva que se vivió al interior de uno de los restaurantes.

Una vez lograron su objetivo con los clientes del primer restaurante se dirigieron a un local continuo, en el cual no se lograron percatar de lo que había ocurrido a su lado, allí los delincuentes repitieron su modo de operación y huyeron del sitio. Es importante resaltar que en este sector se encuentra un CAI de la Policía, el cual se encuentra todo el tiempo monitoreado por agentes de la institución, quienes además constantemente están realizando patrullajes en la moto policial, incluso dentro de las zonas peatonales, al interior del sendero del Park Way, pero en esta ocasión no llegaron a tiempo, ni estaban en la hora y lugar adecuada para detener a los sujetos.

Las críticas sobre la situación no se hicieron esperar el concejal del Partido Colombia Justas Libres Emel Rojas dijo en su cuenta de Twitter: “Más de 30 personas fueron atracadas anoche mientras comían en dos restaurantes en el Park Way. Los delincuentes de forma impune y con armas de fuego se llevaron todas las pertenencias”, además agregó que, “Es evidente que la política de seguridad de la Alcaldesa basada en videos y likes FRACASÓ”, sentenció el concejal.

<b>Cancino lanza duras críticas al modelo de seguridad en Bogotá</b>

El concejal de Bogotá, Diego Cancino criticó el modelo de seguridad de Bogotá y dijo que las estrategias implementadas hasta el momento están basadas en la ley por la malas, el autoritarismo, el populismo punitivo y la falta de transparencia.

En debate de control político en el Concejo de Bogotá, Cancino aseguró que el gobierno de Bogotá no ha cumplido los principios del Partido Verde y el mandato de la cultura ciudadana, el respeto por la vida y los recursos públicos, como recursos sagrados, por el que fueron elegidos.

“Estamos ante un modelo de seguridad autoritario, donde se niegan los hechos, donde se militariza de manera irregular y donde la orden de la militarización no vino de la autoridad civil como manda la Constitución”, denunció el concejal Cancino,

De manera vehemente Cancino aseguró que la militarización es negativa como estrategia de seguridad, puesto que está demostrado que ésta trae consigo un aumento considerable en las violaciones a derechos humanos y la criminalidad, a costo de aumentar unos pocos dígitos los índices de seguridad. Así mismo, aseguró que esta medida militar fue realizada ilegalmente, al haber sido ordenada por una autoridad militar y por medio de un acto administrativo clasificado como secreto.

