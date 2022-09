Ministra de Minas confundió billonaria cifra sobre la gasolina y ahora le piden que renuncie

En la imagen, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Foto: Twitter Irene Vélez

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se convirtió en un sinónimo de controversia por sus salidas en falso como cuando canceló una rueda de prensa con periodistas presentes -por la que la han calificado de soberbia-, así como por sus propuestas entre las que se cuenta la de que decrezcan las grandes economías del mundo para beneficiar a los países en desarrollo como Colombia, o que el país se abastezca con gas de Venezuela. El sábado sumó otra polémica cuando recordaron la grave confusión que tuvo con una billonaria cifra sobre el sector que tiene a cargo.

Tras unas declaraciones que dio al termino de uno de los eventos del Congreso Nacional de Energía Inteligente, que se realizó en Cali (Valle del Cauca), y a donde fue invitada Vélez, confundió unidades de mil con decenas en un dato crucial sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

“Tenemos un déficit creciendo en el Fondo de la Gasolina. Eso es un problema que viene impactado por los altos precios que ha tenido la tasa cambiaria del dólar. Hay que resolverlo y en este momento tenemos puesto un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda, porque es (...) realmente preocupante, es bastante grande, estamos hablando de 10.000 billones”, afirmó.

La afirmación provocó una nueva oleada de críticas en su contra, ya no solo de la oposición, sino incluso desde sectores cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro, como fue el caso de Antonio Navarro Wolff, quien inicialmente formó parte de la comisión de empalme de la nueva administración con la de Iván Duque respecto a los temas de minas y energía, pero de la que se retiró en su momento indicando que tenía padecimientos de salud que se lo impedían.

“Sin comentarios”, publicó en su cuenta oficial de Twitter el exgobernador de Nariño y también exsecretario de Gobierno de Bogotá, cuando el actual jefe de Estado era alcalde.

El trino provocó la reacción casi que inmediata por parte de la propia funcionaria, quien reconoció que tuvo una imprecisión con la cifra, pero insistió en que hay un grave problema con el mencionado fondo.

“Estimado @navarrowolff, todos cometemos errores, con la presión de hace 8 días me equivoqué. La cifra real pendiente de pago del 2do trimestre 2022, asciende a 10,49 billones. Es decir, por ese periodo el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles FEPC acumuló esa deuda (sic)”, le contestó al inicio de un hilo en la misma red social.

Vélez agregó que incluso el desbarajuste se incrementó en casi 5 billones de pesos más y reiteró que era necesario intervenir en el mismo.

“Ahora bien, el dato preliminar de liquidación para el 2do trimestre 2022 + julio y agosto 2022 ronda los 15,9 billones, deuda que acumula actualmente el FEPC. Es por esto que, como lo expliqué, instalamos una mesa técnica con el @MinHacienda para evaluar la mejor solución (sic)”, agregó.

Pero la explicación no evitó que le llovieran más críticas en los que irónicamente coincidieron opositores y algunos allegados al presidente Petro, aparte de Navarro Wolff.

Desde el Centro Democrático la crítica vino por parte de la senadora María Fernanda Cabal que señaló en Twitter: “Claramente la Ministra no distingue entre 10 billones y 10 mil billones. Son 10 billones el incremento que buscarán en el Presupuesto General de la Nación (PGN) (sic)”.

Miguel Uribe fue otro de los congresistas de esa colectividad, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, que criticó duramente a la funcionaria y cuestionó si podía ejercer su cargo.

“¿10.000 billones? ¿Sabrá la ministra cuánto es 1 billón? La ministra de minas cada vez sorprende por su desconocimiento e incapacidad. Urge un cambio pronto en este sector (sic)”, opinó.

Otra de las integrantes del Centro Democrático, Laura Medina, no solo censuró la declaración de la ministra de Minas, también le pidió que diera un paso al costado.

“10 mil billones. Tenga respeto por los colombianos, ya ha demostrado que NO tiene idea de minas, de energía, de cifras, de nada. Señora @IreneVelezT tenga dignidad: Renuncie (sic)”, agregó la politóloga uribista.

También desde la oposición, pero desde el Movimiento de Salvación Nacional, su líder, Enrique Gómez, afirmó que: “Ya hay catálogo del #HorrorPetrista, no se sabe qué es peor una MinMinas que no entiende la diferencia entre billones y millones a Prada humillando la soberanía, el charlatán que no para con los cuentos infantiles, la invasión de tierras, el avance de los narcos: “el cambio”(sic)”.

Irene Vélez confundió unidades de mil con decenas respecto una cifra sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) que provocaron una nueva oleada de críticas en su contra.

Por parte de un sector un poco más cercano a Petro también le pidieron la renuncia a Vélez, que fue el caso de Cristina Plazas la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y exsecretaria privada del expresidente Juan Manuel Santos, quien apoyó en campaña al nuevo mandatario.

Mientras que el humorista político y periodista Daniel Samper Ospina tampoco perdonó el lapsus de Vélez y cuestionó a los petristas que guardan silencio sobre la funcionaria.

“¿Ya dijeron que la ministra no sabe dónde está parada pero que no se robó 70 mil millones? #renuncieministravelez (sic)”, publicó en Twitter.

Incluso se burló de la respuesta de Vélez a Navarro Wolff: “Es que los medios la presionaron: un lapsus lo comete cualquiera, eran diez billones de pesos, con P de Polombia... Así la querí #renuncieministravelez (sic)”.

Y hasta le recordó otras de sus salidas en falso, como la de que los países más desarrollados dejen de acumular riqueza: “Esos diez mil billones tienen que decrecer como modelo económico de país industrializado... (sic)”.

Es que ni los petristas pasaron por alto ese error, el actor y activista Santiago Alarcón se sumó a esas críticas: “Apague y vámonos”, trinó junto con la publicación de Navarro.



