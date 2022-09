Iván Cepeda: “El fundamento de la política de paz total es la implementación plena del acuerdo final de 2016″

Uno de los proyectos más ambiciosos en el gobierno del presidente Gustavo Petro es el de ‘Paz Total’, con el que plantea que el ELN, disidencias de las Farc y otras organizaciones delincuenciales se sometan al Estado y así garantizar la seguridad y orden social en los diferentes territorios azotados por el conflicto armado.

El congresista, quien también es el presidente de la Comisión de paz y posconflicto del Senado de la República Iván Cepeda, a través de un trino indicó que mediante la implementación del acuerdo de Paz entre las extintas Farc se puede llevar a cabo el concepto denominado ‘Paz Total’.

“El fundamento de la política de Paz Total es la implementación plena del Acuerdo Final de 2016 firmado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. Esa es la base para construir otros procesos de paz en el futuro próximo y para superar las causas históricas de la violencia”.

El trino del Congresista Cepeda no tardó en generar reacciones, una de ellas fue por parte del Senador Humberto de la Calle, quién fue precisamente jefe del equipo de negociación por parte del Gobierno Nacional en el tratado de paz, el Senador de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza indicó: “Muy acertado punto de vista. Y en ese campo, la implementación integral, pueden obtenerse resultados tempranos”.

De igual manera el exministro del Interior y exprecandidato presidencial Juan Fernando Cristo apoyó al Congresista Iván Cepeda en resaltar la importancia de la implementación del acuerdo firmado en el 2016: “Es la hoja de ruta adecuada”.

La propuesta de sometimiento por parte de los grupos terroristas y estructuras delincuenciales ha generado múltiples cuestionamientos al jefe de Estado, especialmente por parte de la oposición encabezada por María Fernanda Cabal.

Uno de los políticos que también ha cuestionado el proceso es Miguel Polo Polo, el que anteriormente era un generador de contenidos digitales a favor del uribismo y en múltiples ocasiones protagonizó burlas y memes fue contundente al trinar:

“No somos de la idea de una paz total, las guerras son necesarias”: comandante del ELN ¿Que dirá ahora el presidente twittero? Les quito las órdenes de captura, no les fumigará el negocio, no los extradirá y estos se le burlan en la cara. Tenemos un pendejo de comandante en jefe”.

Lo trinado por el representante a la Cámara por la circunscripción afro fue en respuesta a una de las afirmaciones realizadas por el comandante del ELN, que cuestionaba la validez de una ‘Paz Total’ al señalar que la guerra era necesaria.

“Nosotros no podemos entrar en ese mismo costal, sí vamos a dialogar y sí vamos a conversar, pero no somos muy de la idea de decir que vamos a hacer una paz total, además las guerras son necesarias”, señaló alias Antonio García en una de las emisoras de la guerrilla.

Otro de lo políticos que se expresó a las afirmaciones fue el Gobernador de Meta Juan Guillermo Zuluaga, quién resaltó que pese a que la guerrilla no se denomina en el mismo estatus del Clan del Golfo, ambos son grupos criminales que han cometido delitos en contra de población civil.

“Por esto es que a los criminales se les debe tratar como lo que son. La buena voluntad del Gobierno nacional es mal interpretada por ellos. No estamos tratando con angelitos”, trinó el Gobernador Guillermo Zuluaga.

