General Zapateiro asegura que no organizará un golpe de Estado: “Eso es para las republiquetas”

Reconocimiento de Tropa y Posesión del Nuevo Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro. (Colprensa - Álvaro Tavera)

A pesar de estar en desacuerdo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el excomandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, asegura que no le haría un golpe de Estado al mandatario. El uniformado escribió una columna de opinión para la Revista Semana que fue publicada este 11 de septiembre y es esta tilda una ccion de ese tipo como algo “digno de una republiqueta”, concepto en el que o encaja Colombia.

“Para quienes sugieren y hablan de golpes de Estado les digo que en nuestra nación no cabe ninguna acción de este tipo, pues de darse “nos colocaría a la altura de cualquier republiqueta, esas que son reconocidas por su inestabilidad política”, tal como lo expresó el señor general Álvaro Valencia Tovar (q. e. p. d.)”, se lee en la columna.

El general Zapateiro le habló a quienes pensaron o están pensando en emigrar para no presenciar el Gobierno Petro. A ellos les dijo que “ningún colombiano puede y debe salir corriendo de nuestro hermoso país, porque esa no ha sido, no es y no será jamás nuestra naturaleza”. Asegura que Colombia debe unirse para velar por el crecimiento del territorio.

En el texto también hizo énfasis en la importancia de hacer oposición y verla por los intereses de la nación para que “nadie ni nada destruya lo construido y la divida”. Así las cosas, sostuvo que esto se puede lograr a través de vías democráticas.

“Lo único que nos queda a los que amamos a nuestra patria es escribir, hablar y pronunciarnos, y de esta manera hacernos sentir ante quienes tienen la responsabilidad histórica de hacer de Colombia lo que somos, una nación grande, soberana, respetada y libre; Colombia es Colombia y ella se respeta, pues hoy hay que decirlo de nuevo, así como lo dijo el general Valencia Tovar en su momento: ¡No es una republiqueta!”, aseveró Zapateiro.

Con este texto Zapateiro disipa algunas dudas que había sobre si pretendía hacer un golpe de Estado al Gobierno Petro.

Estos rumores empezaron a rondar fuertemente desde el pasado 18 de agosto, cuando el excomandante del Ejército Nacional apareció en un video con el excandidato presidencial Enrique Gómez. En las filmaciones se les observa apoyando a los soldados y policías víctimas del Clan del Golfo y en medio del discurso que daba el militar lanzó una frase que despertó la indignación en redes sociales; además, se autodenominó como “héroe”.

“A todos los policías y los soldados: decirles que no se puede confundir la historia, los villanos son los villanos y los héroes son los héroes. Estamos aquí presentes”, proclamó, en tono airado, Eduardo Zapateiro.

La intervención del militar retirado, que causó polémica durante la campaña electoral por cuestionar al entonces candidato Gustavo Petro, fue secundada por Enrique Gómez, que decía mensajes como “qué viva Colombia” y el característico saludo de los miembros del Ejército: “Ajúa”.

Para varios usuarios, los mensajes que enviaron estarían motivando a un supuesto golpe de Estado contra el gobierno de Gustavo Petro. Por eso Gómez, que no alcanzó ni los 40.000 votos en las pasadas elecciones presidenciales, se pronunciara al respecto y dijera que ni él ni Eduardo Zapateiro estaban promoviendo ningún golpe de Estado o agresión contra el Gobierno nacional. Además, publicó un nuevo video.

“¿Cuál Golpe? Respaldo absoluto a las viudas y familias de nuestras FFMM. Nuestros soldados y mandos de Policía y de Ejército están siendo irrespetados. Este video lo grabamos con el general Zapateiro el 6 de agosto con colombianos en respaldo de nuestros héroes”, expresó el dirigente del Movimiento de Salvación Nacional a través de su perfil de Twitter.

