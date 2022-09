Buenaventura: un puerto incomprendido que esquiva las balas. Foto: Colprensa

Estar en Cali y es saber que el mar está cerca, a menos de tres horas de la capital del Valle del Cauca está el primer puerto de Colombia; Buenaventura. Dicho territorio conserva una maravillosa magia que se complementa por la calidad de su gente y los contrastes al caminar, en medio de manglares, agua salada, selvas y ríos, ‘Tura’ resalta como una tierra pujante y resiliente, que no se ha dejado apagar por el conflicto.

En gran parte de los hogares de los colombianos, algún producto tuvo que pasar por Buenaventura, pues su factor portuario permite que muchas importaciones entren al país por este lugar, sin embargo, en muchas ocasiones pasa desapercibido, pues a este pueblo se le estigmatiza por los casos de violencia.

Vivir en el Valle quizá permite entender algunos factores sociales, no obstante, para los bonaverenses hace varios años inició el flagelo y empezaron a conocerse casos en donde se presumía sobre la existencia de casas de pique, lugares en donde las bandas criminales descuartizaban personas, de igual forma, dichos grupos avanzaban su poderío en aras de fortalecer las rutas del narcotráfico.

A ‘Tura’ se le recuerda por el ‘Coloso’ Freddy Rincón, Buenaventura y Caney, un pargo rojo “con bastante salsa”, pero también, el puerto resalta por las valientes voces que buscan aclarar lo que sucede en esta incomprendida tierra, la cual busca su lugar en el Valle del Cauca y enfocarse en un desarrollo constante.

Infobae Colombia habló con Leonard Rentería, líder social del puerto de Buenaventura que ha librado batallas contra la institucionalidad y las bandas criminales, encabezando paros cívicos y convirtiéndose en la voz de muchos pobladores que han sido callados o permanecen en el anonimato por temor a represalias.

Infobae: Más allá de la violencia, ¿qué pasa en Buenaventura?

Leonard Rentería: “Lo que pasa en Buenaventura es que desde hace muchos años la ciudad se ha visto atravesada por el tema de la corrupción política, que es uno de los aspectos que se viven en el territorio; ese aspecto de una u otra manera se fue normalizando, una relación casi de hermandad y de ‘parcerías’ entre las estructuras ilegales y la fuerza pública, de alguna manera en algunos casos y las fuerzas institucionales se fueron relacionando, esa relación se fue haciendo estrecha con muchos que nos gobernaron, y eso hizo que, de alguna u otra manera, los grupos ilegales asumirán muchas veces un nivel de empoderamiento sobre el territorio, inclusive pasando muchas veces por encima de las autoridades institucionales y las autoridades policiales que hacen parte de estas”.

Infobae: ¿Qué impacto causa esto en la población?

Leonard Rentería: “La situación es muy compleja, la Buenaventura de hoy es una Buenaventura donde los 80 % aproximadamente de la gente vive en pobreza y el 63% de la gente vive en desempleo, y donde peor aún, cuando se empieza a generar empleo desde el emprendimiento, se ven atravesados por casos de extorsión en donde muchas personas que emprenden, les toca cerrar el negocio, porque la extorsión se convierte en otro egreso”.

Infobae: En factores de empleo, ¿qué fenómenos se desencadenan?

Leonard Rentería: “Con el tema portuario siempre se han ofrecido unos puestos que no son muchos, pero se convierten en la principal fuente de empleo, porque la principal es el puerto y otro es la alcaldía, que cada vez que un alcalde sale se lleva los que contrató y el nuevo que llega, llega con los nuevos contratados, y ese no permite que haya una estabilidad; por esa parte entonces obviamente, trasladada todo a una realidad en donde al no haber estabilidad, los mismos grupos ilegales se disputan el territorio, y avanzan en el control sobre ellos”.

Infobae: ¿A qué punto han llegado las denominadas ‘parcerías’ entre la institucionalidad y las bandas?

Leonard Rentería: “Yo siempre pongo el hecho de que hace unos 3 años, la fiscalía local captura al sub comandante de ese entonces, además, era miembro activo de una de las dos bandas criminales que estaban en el territorio, además de otros policías, alrededor de 8 policías que trabajaban con él en esa función, es decir que desde hace mucho tiempo atrás ha habido una vinculación directa entre actores de la policía, actores de la institucionalidad local y los actores ilegales, los cuales por supuesto lo que han hecho es empoderarse y tomar mayor fuerza”.

Infobae: ¿Considera que Buenaventura hace parte de un ‘narco estado’?

Leonard Rentería: “Buenaventura está dentro de esa parte o dentro de esa patita del narco estado colombiano, tiene una patita que hace parte de esa misma línea de estructura del narco estado, entonces eso no se puede desconocer por supuesto”.

Infobae: ¿Cuál es el panorama del desplazamiento por la violencia?

Leonard Rentería: “Yo pienso que eso ha tenido un gran impacto si usted entra a Juan 23 desde el año pasado el número de casas creo que supera las 100 casas qué personas se han ido precisamente porque no quieren vivir ese flagelo de la violencia en el diario en el territorio vimos que la gente había empezado a regresar, pero a partir de este nuevo recrudecimiento de la violencia se volvieron a ir y me contaba alguien que a partir de lo que ha pasado en estos días, el barrio San Luis está prácticamente solo la gente empezó a irse porque la gente está cansado un poco de un flagelo de violencia”.

Infobae: ¿Las autoridades saben de dicha problemática?

Leonard Rentería: “Hay desplazamientos que son notificados evidentemente, pero hay cientos de personas que no notifican nada porque también desconfían del estado y asumen que al notificar, de alguna otra manera, los ilegales se terminarán enterando de esto, y evitan un poco todo este ejercicio por el miedo también y la zozobra que genera esto”.

Infobae: El colombiano del común por ahora saber sobre la existencia de ‘Los Shotas’ y ‘Los Espartanos’, ¿Quiénes realmente operan en el puerto?

Leonard Rentería: “Oficialmente, siempre se dice que está la local y que se desprenden de allí otras dos organizaciones, yo soy de los que creo que al final, Buenaventura siempre ha estado en la disputa entre dos tipos de actores que son: La empresa y los Urabeños, ahora son los Shotas y Espartanos y mañana se pueden cambiar el nombre, pero siguen siendo las mismas estructuras”.

Infobae: Además de esta estructura ilegal, ¿hay otros grupos?

Leonard Rentería: “Al final, hay un desfile según la institucionalidad policial y además hay un desfile de distintos actores, se dice que hay presencia del ELN, FARC, se habla de La Local y sus dos facciones, y es que en últimas, todo termina generando un panorama de confusión, uno podría quedarse y tratar de comprender quién es quién, pero pienso que es más fácil entender y dimensionar el daño tan grave que se le hace a un territorio como Buenaventura”.

Infobae: El nuevo gobierno le apunta a un concepto de ‘Paz Total’ y busca acercarse a jurisdicciones desprotegidas, ¿hay esperanza de cambio?

Leonard Rentería: “Yo pienso que van a haber cambios, creo que este nuevo gobierno qué empieza acercarse, que ya a puesto a Francia a disposición para ponerse al frente de los acuerdos del paro cívico, me parece que es algo acertadísimo. El primer punto de ese mandato que ha dado el presidente de poder avanzar y cumplir los acuerdos de paz y el paro cívico, permite intervenir socialmente el territorio para generar oportunidades y eso es clave”.

Infobae: ¿Cómo debe abordarse lo que pasa en Buenaventura para buscar soluciones?

Leonard Rentería: “Ese cercamiento del gobierno va a llevar a que antes de cualquier cosa, puedan entender y hacer una radiografía del territorio, porque yo pienso que también sería muy irresponsable que se tomarán decisiones sin antes hacer una radiografía real de lo que pasa en Buenaventura, sin antes comprender y escuchar la voz de quienes habitamos en el territorio, no se trata solamente de venir y decir que llegue tal, y que lleguen cientos de policías, sino, más bien empezar a priorizar sobre lo que se debe hacer y entender”.

SEGUIR LEYENDO: