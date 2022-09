A Juan Cruz Real le llovieron críticas y botellas en el último partido del Junior FC en Barranquilla

El técnico argentino Juan Cruz Real volvió a referirse sobre su continuidad bajo el mando del Junior de Barranquilla. Imagen: Junior F.C.

El momento que atraviesa el Junior FC, el segundo club con la nómina más costosa del país, no es bueno. Cuatro victorias, tres empates y tres derrotas a lo largo de la Liga BetPlay 2022-II comienzan a impacientar a la hinchada al esperar ver a su club en la parte más alta de la tabla y por el contrario ver a un equipo que deja mas dudas que certezas por su actuación en el terreno de juego.

El principal señalado por los hinchas que asisten al estadio es el entrenador argentino Juan Cruz Real, quien asumió como director técnico en 2021 y hasta el momento tiene un rendimiento del 52.67% tras 50 partidos jugados donde ha vencido en 23 ocasiones, ha empatado en 10 encuentros y ha perdido 17. Este inconformismo de los hinchas quedó evidenciado en el reciente empate 0-0 ante Deportivo Pereira en la fecha 11 de la Liga Colombiana.

Al termino del encuentro, los asistentes a la tribuna occidental del estadio intentaron agredir al extranjero lanzándole botellas llenas de agua, mientras este se dirigía al camerino en medio de rechiflas y críticas. Afortunadamente ninguna de estas impactó la integridad del entrenador. Esta conducta puede ser sancionada por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor siempre y cuando el comisario de campo así como los árbitros lo reporten en su acta de partido.

Otra de las situaciones vivida en la tarde - noche del sábado 10 de septiembre fue entre las barras populares donde en medio de canticos aseguraban que el tiempo de Juan Cruz Real como entrenador había terminado a causa de los malos resultados. Además, exigían al equipo ganar el próximo miércoles 14 de septiembre derrotar a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, en el partido válido por la vuelta de las semifinales de la Copa Colombia.

El resultado por ahora favorece al equipo ‘samario’ que se impuso por la mínima diferencia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. El torneo que otorga un cupo a la Copa Libertadores del 2023 tiene como primer finalista a Millonarios FC que derrotó en la otra semifinal a Independiente Medellín. El partido de vuelta se jugará a partir de las 6:00 de la tarde.

En rueda de prensa, Juan Cruz Real aseguró que por su cabeza no ha pasado poner su cargo a disposición de los directivos, sin embargo es consciente que la decisión la toma son los directivos, “La emocionalidad de la gente la entiendo. Teníamos que ganar y no pudimos. Pero no estoy cansado y soy cabeza dura. Ya lo dije antes, yo no abandono proyectos, aunque sé que no tengo la última palabra”.

Junior FC completó seis meses sin ganar como visitante en la Liga Colombiana

La última vez que Junior FC se llevó los tres puntos a Barranquilla fue el 26 de febrero del 2022 en la novena fecha del campeonato apertura. En aquella ocasión Miguel Borja de penalti al minuto 59 y Omar Albornoz al minuto 89 pusieron a festejar a los barranquilleros ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Desde entonces han pasado 12 partidos en donde los ‘tiburones’ no han podido pasar del empate en el terreno de juego.

Junior FC ha cosechado ocho derrotas y cinco empates al medirse a los siguientes rivales:

26 de febrero - Tolima 0 - 2 Junior

20 de marzo – Pereira 1 – 0 Junior

30 de marzo – Millonarios 1 – 0 Junior

9 de abril – Cali 1 – 1 Junior

23 de abril – Unión Magdalena 1 – 1 Junior

8 de mayo – Cortuluá 1 – 0 Junior

31 de mayo – Bucaramanga 2 – 0 Junior

8 de junio – Millonarios 1 -1 Junior

15 de junio – Nacional 2 – 1 Junior

7 de julio – Patriotas 1 – 0 Junior

16 de julio – La Equidad 0 – 0 Junior

31 de julio – Águilas Doradas 1 – 1 Junior

21 de agosto – América 2 – 1 Junior

4 de septiembre - Unión Magdalena 2-1 Junior FC

