‘La voz kids’: Kany García contó experiencia con su esposa que las dejó “desencantadas”

Captura video Caracol Televisión

‘La voz kids’ es uno de los programas más exitosos de la televisión colombiana y muestra de esto es que, desde el estreno de su temporada 2022, ha permanecido en lo más alto del listado de audiencia, según Kantar Ibope Media, pues las conmovedoras historias y talento de sus pequeños participantes han sido claves para atraer a los espectadores.

Y aunque ya se encuentra en su etapa final, el concurso infantil de canto no para de sorprender a sus seguidores. Tal y como sucedió en el capítulo del pasado jueves, cuando Kany García, una de las tres jurados, habló sobre su esposa Jocelyn Trochez, quien hace parte de su equipo de entrenadoras.

En la transmisión, la artista puertorriqueña expuso una anécdota sobre su experiencia con el ‘amigo secreto’, una actividad que se realiza en varios países de América Latina (incluido Colombia) como parte del mes del amor y la amistad (septiembre), luego de que el presentador Iván Lalinde le preguntara si alguna vez había jugado a esto.

Kany García no tuvo ningún problema en responder esa interrogante y dejó saber que en una ocasión recibió un obsequio que le hizo vivir una situación bastante “extraña” con su compañera sentimental que, entre otras cosas, las dejó desencantadas.

“El regalo más extraño que recibí fue un cuadro que me dio un amigo. Lo había pintado un familiar de él y nos dijo que supuestamente éramos mi pareja y yo (...) Ninguna de las 2 nos parecíamos en nada, ni en la boca, ni en la nariz. Entonces, yo le decía a ella: ‘¿Cuál eres tú y cuál soy yo, cuál está peor de las 2?’”, explicó inicialmente.

Posteriormente, García aseguró que ella y Trochez tuvieron que mentirle a su amigo, pues siempre que hablaban sobre la pintura le decían que les había encantado. Incluso, cada que él las visitaba ellas presumían el regalo.

“Cada vez que él iba a visitarnos a la casa, poníamos el cuadro y nos decía: ‘Qué lindo ha quedado’. Y nosotras contestábamos: ‘Nos encanta el cuadro, quedamos idénticas, todo el mundo nos lo dice’. Pero cuando se iba, lo quitábamos”, agregó.

Por último, Kany García comentó que la pintura ya quedó guardada para siempre y el ‘artista’ sigue sin saber sobre esta situación: “Hace mucho no veo, a mi amigo y el cuadro quedó en el almacén de mi casa; no lo he tenido que volver a sacar, gracias a Dios”.

Foto: Caracol Televisión

La finalista de Kany en ‘La voz kids’

La intérprete definió el pasado viernes al integrante de su equipo que competirá en la gran final contra Sky y Diana Estupiñán, participantes de los equipos de Nacho y Andrés Cepeda.

Así entonces, tuvo que escoger entre Nicolás, Simón y Maite, pero finalmente se decidió por el mayor de los tres: “Los quiero mucho, estoy bien feliz de haber podido caminar con ustedes hasta aquí, los tres cuentan conmigo en el camino, lo que necesiten aquí estoy y será un placer verlos crecer. Tomaré la decisión escuchando mi corazón, me quiero dejar llevar por una única cosa y es por lo que lleva el nombre de este programa que es la voz al final del camino”.

Foto: Caracol Televisión

“Creo que ninguno ha evolucionado como tú, es impresionante, no estoy demeritando los logros de tus demás compañeros, pero lo tuyo es espectacular, estoy encantado con tu talento, esta canción la agarraste y la hiciste tuya”, le dijo Nacho a Nicolás cuando terminó su presentación, en la cual interpretó