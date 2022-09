‘Astropackers’, una serie animada que invita a los niños a soñar con ser lo que quieran

Tres colombianos unieron su talento para hacer posible lo que para ellos es una aventura, que combina los imaginarios de los viajes espaciales y los mochileros. Imagen: Cortesía.

Norman lleva una aburrida y cuadriculada vida de burócrata en Cuadrópolis. Todo es gris. Sus compañeros son cubos grises, las paredes, el piso, su ropa, los escritorios, los computadores. Todos grises.

La historia comienza en un día normal para Norman. Suena el despertador y una voz lo saluda “Buenos días, empleado N5323. Bienvenido a su día de productividad número seis millones. Sus niveles de felicidad están muy bajos. ¡Felicitaciones! Está listo para su día de trabajo”.

Norman trabaja en la oficina de multas de Cuadrópolis, en la que su jefe directo es Cuadrito Pérez, un burócrata de manual que llega antes de la hora de entrada, cuenta los segundos para ser puntual y se ufana de su papel como burócrata.

Todo marcha como siempre: Norman en su cubículo atendiendo gente que busca saldar sus multas y seguir con sus vidas, que a diferencia de la de Norman están llenas de colores. Es entonces cuando llega Billy, The Free, un colorido mochilero intergaláctico que busca recuperar a su amada Patty, su vagoneta hippie para seguir sus viajes por el universo.

Ver a Billy despierta algo en Norman, y por un resquicio se cuela un recuerdo de la libertad que hay fuera de su oficina, que lo colorea y suaviza sus formas. Algo que no puede permitir Cuadrito Pérez, que llama a un escuadrón de cubos con uniformes químicos para que contengan al colorido y desbocado Norman.

Pero fallan y con Billy, Norman se escapa abordo de Patty. Sin embargo Cuadrito Pérez no va a desfallecer y los persigue, incluso, disfrazándose de hippie para tenderles una trampa. La misión de Cuadrito Pérez es una sola, llevarlos de vuelta a Cuadrópolis. Si falla, su castigo será repartir multas en las calles de Bogotá.

Así comienza Atropackers.

Infobae Colombia habló con Luisa Velásquez y Felipe Rodríguez, dos de los tres colombianos que están detrás de este proyecto animado, que estrena su primer capítulo en Cartoon Network, hoy 10 de septiembre.

Silvia Prietov,, Luisa Velásquez y Felipe Rodríguez, los tres colombianos detrás de Astropackers. Foto: Cortesía.

Ustedes se fueron de mochileros por Sudamérica en 2018, ¿por qué emprendieron ese viaje que sería, años después, el germen para crear Astropackers?

Luisa: Pues, digamos que viene desde perspectivas diferentes, como que la decisión la tomamos por razones y motivos diferentes. Personalmente yo llevaba ya un muy buen tiempo, como unos ocho años trabajando en una agencia web y llevaba ya dos años sirviendo muy encerrada, muy frustrada, porque sentía que había dejado gustarme lo que hacía, que no estaba aprendiendo y que no me estaba motivando nada, absolutamente nada. Entonces, de manera como muy... no sé, espontánea, nos terminamos encontrando con Felipe, con quien ya me conocía hace mucho tiempo y regresaba de España para esa época. Él venía con esa idea en la cabeza. Yo también lo había pensado, pero mi idea de viaje era un poco diferente, pues pensaba hacerlo en bus y no en una moto. Después de mucho pensarlo, por lo menos yo, me aventé y decidí irme en compañía de Felipe.

Felipe: Por mi parte fue un poco como un cambio de planes muy grande en mi vida, porque yo venía de España, a Colombia, solo de visita, y cuando me iba a devolver me negaron la visa. Entonces fue como, bueno, me quedé sin plan y fue como bueno, vamos de viaje por Suramérica.

Qué tanto de ese viaje se ve reflejado en la serie, más allá de que Billy, The Free, es un mochilero y que Norman está encerrado en la oficina, ¿qué tanto se ve de ese viaje y que esas experiencias que ustedes tuvieron en ese periplo?

Felipe: Todo, o sea, los personajes, los lugares. De hecho, Billy está inspirado, tal cual, en un amigo argentino. Varias de las personas que íbamos conociendo en ese viaje iban aportando un poco en la identidad del proyecto. Norman es como la representación de nosotros, sobre todo, en ese momento, de lo que era Luisa, de su vida encerrada en una oficina, trabajando durante varios años sintiéndose como un poco atrapada.

De ahí en adelante pasa de todo, lo que pasa es que eso está escrito en el resto de capítulos. Hay más personajes, hay situaciones muy puntuales de lo que nos pasó en el viaje, porque nos pasó de todo. Por ejemplo, surgió que Billy fue era argentino, pero el plan es que, si se produce algo más, meter más acentos, como que cada planeta tenga rasgos de los países que conocimos.

Luisa: Un poco la idea es mostrar la diversidad, la identidad, el cómo nos conectamos y nos encontramos todo el tiempo en los demás, porque pasa, frecuentemente, que nos sentimos un poco solos, un poco como en una soledad de repente que no es así, porque todo el tiempo estamos conectando con otras personas en las cuales se identificamos.

Entonces, digamos que en la premisa de este capítulo piloto, inicialmente fue como nos centramos, dijimos qué hacemos y de la mano de Cartoon, con los productores, vimos que había que presentar el universo y hay que presentar también de dónde viene toda la historia, para de ahí arrancar todas estas historias. La mayoría, digamos, claro que pasaron en nuestro viaje, pero también tiene muchos tintes de nuestra cotidianidad, de la cotidianidad de todos nuestros amigos. Ha sido maravilloso poder escribirlo y poder encapsular un poco como en la esencia de la totalidad de la serie en este capítulo.

Astropackers, la serie animada colombiana que llega a Cartoon Network. (Cortesía).

Norman está, entonces, un poco inspirado en esa sensación de encierro que vivía Luisa antes de ‘escapar’ en su viaje por Suramérica, ¿qué tanto está Luisa en el personaje? El diálogo del despertador sobre la infelicidad de Norman, ¿es una buena descripción de lo que sentía en ese momento?

Luisa: (risas) Yo creo que sí, o sea, lo que te decía, como que ya estaba con cero motivación. A mí me gustaba mi trabajo y lo disfrutaba pero, ya había dejado de aprender, me siento atrapada, me sentía muy confundida y empecé a notar que me cuadriculé también en muchas cosas y yo soy una persona totalmente diferente. Soy muy espontánea, me gusta hablar mucho con la gente y un poco lo que le pasa a Norman este primer capítulo es que se redescubre, es como, ¡juepucha! ¡Yo soy todo esto! ¡Puedo ser lo que quiera! Puedo ser una guerrera, puedo ser Toretto, puedo ser lo que yo quiera. Y yo me di cuenta de eso cuando salí de la caja y dije ¡juemadre! Este es universo maravilloso que me enseñó muchas cosas mías, pero también me enseñó de todo el exterior, de la humanidad.

Felipe: Hay algo que se exploró un poco en este primer capítulo, pero que se va a mostrar un poco más en el resto, y es que Norman es un ser camaleónico y por eso está atrapado en ese cubículo, porque al ser camaleónico él termina atrapado en Cuadrópolis, porque se adapta y termina siendo un cuadrado, porque realmente él no pertenece ahí.

También queríamos explorar con lo camaleónico de Norman, el poder reconocernos en lo otros, el reconocer que no eres una etiqueta ni un trabajo. Porque siempre se nos dice: tú eres diseñador, tú eres ingeniero, tú eres tal... pero la personalidad tuya va más allá de eso, o sea, no hay una etiqueta que te toca a ti solo por un trabajo. Tú eres mucho más y cuando viajes, como que descubres un poco eso.

En la serie hay dos mundos enfrentados, por ponerlo en esos términos, el mundo burocrático y el mundo de los mochileros, de la libertad, ¿por qué enfrentarlos en una serie que está dirigida a un público infantil?

Luisa: Sí, pues de hecho digamos que la premisa de la serie está enfocada en contar y en comunicar, a través de la aventura, de historias demasiado divertidas, contarle a los niños, primero que pueden ser lo que quieran, que no tienen que encasillarte, sino que pueden explorar sus diferentes gustos y que pueden encontrarse en los demás, aún manteniéndose en el ser único, pero también entendiendo la diversidad.

Felipe: Para conectarnos con los niños lo principal es el humor, y también sacar, un poco, ese espíritu de aventura que todos tenemos un poco reprimido a veces por estar sumergidos en la rutina, esto es lo que queremos comunicarle a los niños.

Norman, uno de los protagonistas de la serie. Imagen: Cortesía.

Entre tantas oficinas burocráticas que pueden haber ¿por qué escoger una de multas? Y ¿por qué el castigo de Cuadrito Pérez si falló su misión va a ser poner multas en Bogotá?

Felipe: Realmente creo que la inspiración de la oficina de multas tiene que ver, un poco, con ese imaginario que todos tenemos de la burocracia, como la expresión máxima de lo burocrático, que lo que hacen es, a veces, deprimir más que realmente ayudar a que las cosas funcionen, entonces creo que por eso la oficina de multas.

Luisa: Me gustaría agregar algo, que es muy importante en la narrativa, y es que teníamos que encarar el origen, a partir de ese punto partir con la historia de Norman, y el cómo llega Billy a la oficina, porque es un mochilero, entonces, nace de preguntarnos cómo conectamos esto y la forma de conectarlo y de decir qué es lo burocrático y así sea hippie no puedo evitarlo. Billy tiene una van que se llama Patricia y por ser un descarado y por estar durmiendo en cualquier parte, recogiendo gente en el circuito asteroidal, pues le ponen multas y se le llevan a Patricia a la oficina de tránsito en Cuadrópolis, entonces Billy se ve obligado, narrativamente, a ir a Cuadrópolis y es ahí en donde se genera ese encuentro y ese primer momento entre Billy y Norman, que realmente, más adelante, nos vamos a dar cuenta, no es un primer encuentro, pero esa oficina es el lugar que escogimos para que se conectaran.

Felipe: Sobre lo de Bogotá, más allá del chiste interno, también es reconocer de dónde venimos, reconocer nuestro origen y también reírnos un poco de esa realidad, porque pues venimos de Bogotá, que es una ciudad que puede ser muy divertida pero que también es una ciudad muy difícil, y eso hace parte de nuestro imaginario, también era interesante, para nosotros, poner un chiste muy personal.

Hoy se estrena el primer capítulo, el piloto, en Cartoon Network, después del sábado y las repeticiones que habrán durante el fin de semana ¿cuándo podremos ver más capítulos de la serie?

Felipe: En este momento solo sería el estreno del piloto. Esa es la idea del piloto, que se exponga al público y ver cómo va, qué tanto conecta con la gente y de acuerdo con eso, se abren el resto de posibilidades. Nuestra idea igual es seguir apostándole y seguir escribiendo para que cada vez la serie esté más evolucionada y haya la posibilidad de construir una primera temporada.

Luisa: También dependemos un poco de muchísimas cosas, del canal, también de que pase un tiempo. Digamos que ellos (Cartoon Network) son la primera opción, pero si no pasa, tenemos que buscar coproducciones, financiación, u otro broadcaster interesado en transmitir la serie. Así que es un poco incierto aventarnos a dar alguna fecha estimada. Por nosotros, mejor dicho, ya mañana tendríamos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto capítulo...

Felipe: Lo que sí es que seguro es que el proyecto no se va a quedar quieto y que sea lo que sea que pase con Cartoon Network vamos a seguirlo moviendo, vamos a seguir llevándolo a festivales y vamos a seguir contando un poco que está pasando con la serie, para que la gente pueda verlo y conocer la serie.

Póster promocional de estreno del piloto, que se estrenó el 10 de septiembre. Imagen: Cortesía.

SEGUIR LEYENDO: